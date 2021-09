Referendum: si avvicina l’obiettivo delle 500mila firme, ma bisogna andare avanti

L’obiettivo delle 500mila firme per il referendum sulla cannabis è sempre più vicino, ma non è ancora il momento di festeggiare: dobbiamo sommergere di firme le istituzioni per far capire alla politica che per i cittadini quello della cannabis è un tema prioritario che non può più attendere.

Da Meglio Legale e dall’Associazione Luca Coscioni continuano a tenere alta l’attenzione proprio per questo motivo: ieri c’è stata la diretta con Roberto Saviano ma sono diversi i vip che hanno accettato di mettersi in gioco in questo progetto, rilanciando il referendum sui propri canali social come Vasco, Fedez, Gemitaiz, Ghali ed Ensi, giusto per fare qualche nome. E questa mattina il conteggio diceva che le firme hanno superato quota 465mila

“In questi giorni, in particolare grazie a questo referendum tutto online sulla cannabis, la stampa italiana ha scoperto che il ‘popolo sovrano’ quando ha a disposizione strumenti semplici ed efficaci non si sottrae a partecipare alla vita politica”, ha dichiarato Marco Perduca, dell’Associazione Luca Coscioni e Presidente del comitato promotore referendum.

Intanto per domani, sabato 18 settembre, è stata indetta una manifestazione a Roma a sostegno del referendum, con partenza prevista alle 14.30 dal piazzale del Verano ai giardini di San Lorenzo.

“Ieri c’è stato un piccolo rallentamento nelle firme com’era fisiologico”, spiega Antonella Soldo, portavoce di Meglio Legale alla domanda se il traguardo fosse già stato raggiunto, “ora dobbiamo bucare la bolla per andare avanti spediti”. Oltre a firmare, e a far firmare, sottolineiamo che è importante anche donare: firmare il referendum in modalità digitale costa all’Associazione Luca Coscioni, che ospita la piattaforma necessaria, quasi un euro a firma, quindi facciamo sentire il nostro supporto, anche economico.

QUI IL LINK PER FIRMARE E DONARE: https://referendumcannabis.it