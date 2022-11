Referendum cannabis in Usa: passano in 2 Stati su 5



I cittadini americani sono stati chiamati a votare per le elezioni di medio termine, che si tengono ogni 4 anni e servono per rinnovare tutti i seggi della Camera, un terzo di quelli del Senato e i governatori di 36 Stati. Ma non è tutto, perché è stata anche l’occasione di votare in 5 Paesi per i referendum per la legalizzazione della cannabis.

In generale il risultato non è stato dei migliori, e il referendum è passato solo in 2 Stati su 5, vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Dakota del Nord: il referendum per la legalizzazione non passa

Per la seconda volta non passa il referendum nel Dakota del Nord che avrebbe legalizzato la produzione e la vendita di cannabis. Era già successo nel 2018, ed è successo ancora.

Dakota del Sud: legalizzazione respinta dagli elettori

Anche nel Dakota del Sud i “sì” a favore della legalizzazione non sono stati sufficienti. Gli elettori avevano approvato una precedente riforma della cannabis del 2020, che però è stata annullata dai tribunali.

Maryland: approvata la legalizzazione tramite referendum

In Maryland il referendum è passato e non è una sorpresa: tra i 5 Stati era considerato quello con maggiori possibilità di successo. L’approvazione di questa iniziativa modifica la Costituzione del Maryland con l’articolo XX che consente il possesso e il consumo di cannabis per gli adulti dai 21 anni in su, a partire dal 1° luglio 2023. Ora l’Assemblea Generale del Maryland dovrà “provvedere all’uso, alla distribuzione, al possesso, alla regolamentazione e alla tassazione della cannabis all’interno dello Stato”.

Arkansas: il referendum per la legalizzazione non passa

Il provvedimento, sostenuto dalla campagna Responsible Growth Arkansas, avrebbe creato un mercato regolamentato della cannabis per gli adulti dai 21 anni in su. Il disegno di legge avrebbe autorizzato i dispensari autorizzati a vendere la cannabis prodotta da impianti di coltivazione autorizzati per uso medico e per adulti a partire dall’8 marzo 2023.

Missouri: passa il referendum per la legalizzazione della cannabis

Nonostante l’opposizione del Segretario di Stato del Missouri Jay Ashcroft in Missouri è passato il referendum che legalizza la produzione, il possesso e il consumo di cannabis ad uso adulto. L’emendamento consente automaticamente a chiunque sia stato condannato per un reato non violento legato alla cannabis di essere rilasciato. Inoltre introduce una tassa del 6% sulla cannabis, che sarà destinata a finanziare l’assistenza sanitaria per i veterani, i trattamenti farmacologici e il sistema di difesa pubblica. I residenti potranno coltivare avere fino a sei piante di cannabis da fiore, sei piante non da fiore e sei cloni, purché si registrino come coltivatori presso lo Stato.