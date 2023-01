In America dove il cannabusiness è ormai avviato e in gran salute, uno dei nuovi lavori, creati grazie al mercato della cannabis legale, è quello del professional blunt roller. Stiamo parlando dei rollatori professionisti assunti principalmente da personaggi famosi per confezionare blunt, sia per il committente che per gli eventuali amici, un lavoro che potrebbe sembrare banale ma che al contrario richiede perfezione e velocità.

Una delle più famose e brave professional blunt roller d’America, che vanta clienti come Kid Kudi, Elon Musk o Rihanna, si chiama Ranagade Perrana e in quest’intervista ci ha raccontato il suo particolare mestiere, incredibile per noi italiani costretti ancora a scontrarci con il proibizionismo fallimentare.

Cosa significa “Ranagade Perrana” e qual è il tuo vero nome?

Il mio vero nome è Rana. Anni fa uno dei miei insegnanti ha iniziato a chiamarmi “Piranha”, come il pesce feroce (ora stilizzato come Perrana), perché ero una giovane ragazza impavida, piccola, rumorosa e troppo sicura di sé. Poi è uscita la canzone di Jay-Z ed Eminem “Renegade” e tutti quelli che conoscevo hanno iniziato a chiamarmi Ranagade, perché mi descriveva perfettamente, così ho messo insieme i due nomi. Una ribelle con una causa che non ha paura di andare da sola quando è la cosa giusta da fare!

Sei una rollatrice professionista dal 2016?

Sì, ho iniziato a rollare blunt da adolescente e nel 2016 l’ho trasformato in una carriera. La preparazione incontra l’opportunità. Ora fa parte del mio marchio, dove tra le altre cose ho sviluppato la mia linea di adesivi, un ottimo kit di strumenti per il rollaggio e prodotti ausiliari che uso quotidianamente per un’esperienza di rollaggio di alto livello.

Com’è cambiata la tua vita da quando hai vinto la “gara” per diventare la rollatrice di uno dei più famosi rapper?

Mi ha permesso di crescere nella mia carriera, dato che l’industria della cannabis è un mondo piccolo, quando ti distingui vieni notato molto velocemente, soprattutto se sei un gran lavoratore. Le persone iniziano a chiamarti per prenotare il lavoro ed è una cosa bellissima. Sono super fortunata di poter fare ciò che amo per vivere.

Hai mai usato le macchine per rollare?

Non ho mai usato una macchina, io sono la macchina per rollare.

Su queste pagine abbiamo parlato delle donne nel settore del cannabusiness oltreoceano e di come lottano duramente per affermarsi rispetto alle controparti maschili. Sei d’accordo con quest’analisi?

È assolutamente più difficile per le donne, nella maggior parte dei settori, se non in tutti. Le donne devono lavorare due volte più duramente ed essere due volte più brave, quindi sono felice di poter dimostrare che è possibile costruire un impero come donna basandosi sulle competenze.

Oltre ad essere una rollatrice professionista sei anche un artista. Da quanto tempo fai rap e quali progetti hai in cantiere per il futuro?

Scrivo e registro la mia musica dal 2007, e da allora ho pubblicato nuova musica e dei video musicali. Ho intenzione di pubblicare un album completo nei prossimi mesi e non vedo l’ora di andare in tour quando uscirà il progetto, soprattutto in Italia!

Coltivi marijuana?

No, ma conosco i migliori coltivatori del mondo.

Qual è la tua varietà preferita da fumare?

Grease Monkey o Donkey Butter, adoro i fiori ibridi ben bilanciati.

Come dovrebbe essere lo spinello perfetto?

Deve poter essere fumato in modo costante dall’inizio alla fine, deve avere il flusso d’aria perfetto per ottenere una combustione lenta e deve essere fumato in un ambiente rilassante e senza stress. Preferibilmente da soli, al proprio ritmo. Assicuratevi di consumare con intenzione e scopo. Più si impara e più si riesce a raggiungere il proprio spinello perfetto!