Radici Farm, la cannabis light come da tradizione

Nata a Marcianise, storicamente conosciuta per il suo legame con la canapa, Radici Farm è un’azienda che da diversi anni produce cannabis light riscoprendo le tradizioni del luogo e offrendo prodotti eccellenti, sicuri e di altissima qualità.

Radici Farm si è fatta notare negli anni per i suoi prodotti eccellenti, frutto di un lavoro lungo e costante. Tutta la cannabis viene coltivata a partire dal seme e trasformata in infiorescenze, estratti, hashish e olii di alta qualità. Radici Farm offre una gamma completa di prodotti derivati dalla canapa, occupandosi personalmente di ogni fase della filiera, anche nelle aziende partner, per garantire sempre elevati standard di qualità. I prodotti Radici Farm sono disponibili per la vendita all’ingrosso e si possono trovare in numerosi bar, tabaccherie e negozi in tutta Italia, oltre che comodamente tramite l’e-commerce, www.radicifarmshop.com.

Provenite da un luogo dove la canapa è stata sempre protagonista. Avete utilizzato qualche tecnica di coltivazione tradizionale?

Sì, abbiamo mantenuto alcune tecniche tradizionali, come la finta semina. Questa tecnica consiste nell’arare il terreno per prepararlo alla semina, per poi eseguire una seconda aratura prima di finalmente piantare i semi. Inoltre, i nostri fiori sono naturali, biologici e organici senza l’utilizzo di erbicidi e pesticidi. La nostra canapa cresce su terreni totalmente genuini, arricchiti esclusivamente da fertilizzanti di origine organica e biologica. L’intera filiera produttiva è sostenibile, dalla coltivazione al confezionamento, dal fiore all’olio.

L’olio di CBD è Full Spectrum?

Sì, produciamo un olio Full Spectrum utilizzando estrazioni galeniche con etanolo che non richiedono l’uso di catalizzatori chimici. Dal nostro processo di estrazione dei fiori otteniamo il crudo, il FECO (Full Extract Cannabis Oil), che contiene una gamma completa di cannabinoidi tra cui cannabigerolo, cannabidiolo, cannabidivarina e altri. Il crudo ottenuto viene successivamente diluito in olio extravergine di oliva campano.

La vostra canapa è coltivata con alti standard qualitativi ed in maniera totalmente biologica. Puoi spiegarci meglio come lavorate?

Ci impegniamo a seguire rigidi standard qualitativi e pratiche agricole biologiche per garantire la purezza e la sicurezza dei nostri prodotti. La nostra canapa è coltivata su terreni genuini, arricchiti esclusivamente con fertilizzanti organici e biologici. Seguiamo pratiche agricole sostenibili per minimizzare l’impatto ambientale. Preferiamo soluzioni naturali e tecniche agronomiche preventive per proteggere le piante dalla concimazione alla raccolta. Ogni fase del processo, dalla semina alla raccolta, è attentamente monitorata per garantire che i nostri prodotti rispettino gli elevati standard di qualità e sicurezza. L’intera filiera produttiva, dalla coltivazione al confezionamento, è 100% sostenibile per garantire la protezione ambientale. Rispettiamo elevati standard qualitativi per offrire ai nostri clienti prodotti sicuri al 100%​.

Il terreno del sud ha le caratteristiche ideali per la coltivazione della canapa?

Selezioniamo attentamente i terreni per la coltivazione della canapa, privilegiando quelli con caratteristiche ottimali per garantire la qualità e la purezza dei nostri prodotti. Il terreno del sud Italia, dove siamo situati, ha caratteristiche ideali per la coltivazione della canapa, contribuendo alla crescita sana e robusta delle piante​. La nostra produzione si è espansa anche a Salerno e nelle regioni Sicilia ed Umbria.

Che prodotti offre Radici Farm?

Offriamo una vasta gamma di prodotti a base di CBD, formulati per rispondere a diverse esigenze dei nostri clienti. Dalle infiorescenze all’hash, dagli oli ed estratti alle tisane, cerchiamo di mantenere standard elevatissimi. Tutti i nostri prodotti sono disponibili all’ingrosso e al dettaglio.

Dove si possono trovare i vostri prodotti?

I prodotti di Radici Farm sono disponibili principalmente attraverso i nostri canali di distribuzione online sul nostro sito web ufficiale, dove i clienti possono esplorare la nostra gamma completa ed effettuare acquisti in modo sicuro e conveniente. Inoltre, collaboriamo con molti punti vendita fisici e partner in tutta Italia.

Che cosa vi aspettate dalla situazione italiana?

Premetto che facciamo parte di varie associazioni di settore e sosteniamo attivamente la causa (Meglio Legale e CSI). Purtroppo, l’Italia invece di progredire regredisce, a differenza della Germania che è sempre stata uno stato fascista e che si è evoluta, legalizzando. Ci sono tante persone che hanno bisogno della cannabis, non fa male a nessuno, anzi non porta altro che benefici. Secondo noi vogliono metterci le mani sopra. Sicuramente ci aspettiamo il meglio, l’unica cosa da fare è quella di pensare positivo e resistere.

Lascia un messaggio ai lettori…

Per tutti i lettori di Dolce Vita offriamo un codice sconto DOLCE30, valido per tutto il mese di luglio ed agosto, che garantisce il 30% su tutta la collezione (esclusa la collezione OFFERTE).