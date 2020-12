Quick Dinamed CBD è una varietà di cannabis femminizzata a fioritura veloce, una genetica di CBD puro praticamente priva di THC che si contraddistingue per la sua elevata produzione di cannabidiolo, nonché per la sua velocità. Infatti, attraverso l’incrocio tra una Dinamed CBD Plus e un maschio di Dinamed CBD, la fioritura di Dinamed CBD è stata ridotta di una/due settimane, dando luogo alla varietà fotodipendente di CBD puro più veloce del catalogo di Dinafem Seeds.

Morfologia

Quick Dinamed CBD è una pianta compatta di dimensioni medie. La produzione si concentra principalmente intorno allo stelo centrale, da dove crescono rami ad internodi corti e a foglie larghe e carnose che le conferiscono un aspetto arbustivo, più tipicamente indico.

Produzione

Quick Dinamed CBD è un’eccellente produttrice che migliora la quantità di cime della sua versione autofiorente, Dinamed CBD Auto, e che non ha nulla da invidiare alla sua antenata, Dinamed CBD. Particolarmente degno di nota per quanto riguarda il raccolto è l’elevato contenuto di cannabidiolo dei fiori, che con un generosissimo 14%-18%, permette di ottenere eccellenti quantità del cannabinoide in un solo ciclo di coltivazione.

Una concentrazione di CBD che si presta particolarmente bene alle estrazioni di cannabidiolo. Se lo scopo della coltivazione è quello di ottenere materiale per la produzione di olio di CBD, tra gli altri concentrati, non c’è scelta migliore di Quick Dinamed CBD.

Aroma e sapore

Il terpene predominante in questa varietà è il mircene, il che si traduce in un aroma terroso che in questo caso è accompagnato da note agrumate e legnose.

Effetto

Quick Dinamed CBD provoca una sensazione altamente rilassante che deriva dal suo elevato contenuto di mircene, sostanza dall’effetto narcotico, ma anche di CBD, cannabinoide noto per le sue proprietà tranquillanti. Entrambi i composti sono anche antinfiammatori, il che rende la genetica un utile strumento per allentare le tensioni sia fisiche che mentali.

Coltivazione

La velocità di coltivazione è la caratteristica più saliente di questa varietà. Come suggerito dal nome, si tratta della versione veloce della regina del CBD del catalogo di Dinafem Seeds, Dinamed CBD, ma con il vantaggio di essere fotodipendente. Invece di una varietà autofiorente che fiorisce a partire dal giorno 30 di crescita circa, si tratta di una genetica fotodipendente la cui fioritura non inizia finché non vengono ridotte le ore di luce che riceve. Ma diversamente dalla versione femminizzata, la fioritura di questa varietà Quick dura una/due settimane in meno. Così, mentre il periodo stimato di fioritura di Dinamed CBD si aggira intorno ai 60 giorni, quello di Quick Dinamed CBD no supera i 53.

a cura di Dinafem Seeds Team