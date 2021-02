Queste varietà formano una squadra imbattibile per il 2021

Ecco la nostra squadra di fuoriclasse con cui vinceremo lo scudetto dei migliori semi di cannabis per il 2021. Ogni varietà offre i propri effetti: alcune vi manterranno con la mente lucida e concentrata, mentre la Royal Runtz e la Wedding Crasher sapranno come rubare la scena con i loro sapori ed effetti all’ennesima potenza. Continuate a leggere per conoscere tutti i giocatori schierati nella nostra formazione.

Attaccanti (Femminizzati)

Royal Runtz e Wedding Crasher formano un duo dinamico come attaccanti femminizzati. Come ogni buon calciatore che gioca in posizione avanzata, possiedono velocità, efficienza e discrezione. Entrambe queste varietà attraversano la fase di fioritura in appena 9 settimane e possiedono una divisione equa di genetiche indica e sativa. E se ciò non bastasse, i loro effetti entrano in scivolata sul corpo e sovraccaricano la mente.

Royal Runtz e Wedding Crasher colpiscono con estrema forza. Con livelli di THC rispettivamente del 27% e del 21%, queste due varietà faranno goal dopo pochi secondi e proietteranno la vostra mente in fondo alla rete.

Centrocampisti (Autofiorenti)

Queste varietà autofiorenti compongono un affidabile schieramento per il centrocampo. La Watermelon Automatic è un membro chiave con le sue alte concentrazioni di THC del 20%, i terpeni rinfrescanti e terrosi ed una genetica robusta che respinge facilmente i parassiti.

Anche la Sherbet Automatic contiene alte concentrazioni di THC, abbastanza da mantenervi sballati per tutta la serata. I suoi effetti dolci vi manterranno dell’umore giusto per affrontare discorsi più profondi. Vivace e dolce, la Do-Si-Dos Automatic abbaglia gli avversari con il suo enorme numero di tricomi. Preparatevi per raccogliere un po’ di hashish dalle vostre forbici dopo il trimming post-raccolto!

Anche Mimosa Automatic e Purple Punch Automatic apportano un po’ di velocità al gioco di squadra. Questa coppia attraversa il ciclo di crescita nel giro di poche settimane. Preparatevi per riempire numerosi barattoli con queste potenti cime autofiorenti dopo poche settimane dalla semina.

Difensori (Regolari)

Le nostre varietà regolari costituiscono i difensori. Sono sempre necessarie quando si vogliono ibridare le proprie varietà di cannabis e forniscono una genetica resistente quando si coltiva partendo dai cloni. I membri includono Critical, Shining Silver Haze, Skunk XL, White Widow ed Amnesia Haze, ovviamente tutte regolari!

Portieri (CBD, CBDV, CBG)

Le nostre varietà ad alto contenuto di CBG e CBDV sono i portieri. Abbiamo oltrepassato i limiti dell’innovazione per produrre varietà con livelli elevati di questi nuovi cannabinoidi non psicotropi.

La Royal CBDV Automatic produce alti livelli di cannabidivarina, seguita da un 5% di CBD e solo uno 0,3% di THC. Non sballa, ma potrebbe ispirare uno stato d’animo più motivato.

Royal CBG Automatic contiene invece alti livelli di un altro cannabinoide interessante. Il CBG produce un effetto rilassante e non psicotropo che supporta uno stato vigile, ma tranquillo (caratteristiche che ogni buon portiere dovrebbe avere), senza mai interferire con la capacità di svolgere le normali attività.

Buona coltivazione a tutti

Auguriamo a tutti i nostri amici italiani una stagione colturale 2021 piena di gioia e soddisfazioni. Usate queste genetiche di prima qualità per formare la vostra squadra di eccellenti varietà, pronte a prendere d’assalto il vostro giardino non appena arriverà la primavera.