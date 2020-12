Quartiere Coffee, la Reggae Familia è tornata

Era il 2014 quando la voce solista della band, KG Man alias Tommaso Bai, decise di abbandonare la formazione per trasferirsi a Milano per seguire i suoi progetti solisti. Ora dopo sei anni la band torna alla sua formazione completa e annuncia nuovi progetti per il futuro.

Ma facciamo un passo indietro. I Quartiere Coffee nascono a Grosseto nel 2004 e con il primo album “In-A” partecipano a cinquanta concerti in tutta Europa tra i quali il celebre Rototom Sunsplash Festival, ovvero il più importante evento reggae europeo. Seguono collaborazioni di livello internazionale, come Elephant Man, Lion D. e Rootsman e con “Italian Reggae Familia” nel 2013 sfornano una hit cantata nei palchi europei e suonata nei soundsystem di tutto il mondo. La tournèe europea di questo album fu interrotta bruscamente dalla prematura scomparsa di Gianluca “Real Giallu” Aquilino, chitarrista della band. A quel punto le strade di Kg Man e del resto della band si divisero.

La scorsa estate però i rapporti tra i componenti della band sono tornati a essere sereni e la vecchia amicizia unita all’empatia artistica è tornata a brillare. Oggi una nuova energia attraversa i membri della band e d’ora in poi la formazione avrà la doppia voce di KG Man e Filippo “Rootman” Fratangeli.

La reunion è stata ufficializzata con la pubblicazione di un nuovo singolo e video dal titolo “Back in Town” che trovate qui sotto.

