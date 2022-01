Quarantena nella giungla: una storia vera

Che errore è stato allontanarsi dalla natura!

Nella sua varietà, nella sua bellezza, nella sua crudeltà,

nella sua infinita ineguagliabile grandezza c’è tutto il senso della vita.

(Tiziano Terzani)

Lorenzo Olivieri, co-fondatore della Compagnia Chakruna, vive in Perù per sei mesi all’anno dove guida gruppi di persone in viaggi spirituali. In seguito a un ritiro spirituale in una remota spiaggia di Panama, causa Covid è rimasto bloccato per la quarantena nella giungla che lo accoglie e lo strattona per potergli mostrare una nuova direzione. Da questa esperienza nasce “La mia quarantena della giungla”, un libro capace di insegnarci una via differente e più umana, che ci libera dalla dipendenza digitale in armonia con la natura. Il libro, di cui segue un estratto, è disponibile su Amazon e sull’e-commerce di Macrolibrarsi.

Ho scritto questo libro perché, a un certo punto di questo momento storico e della mia curiosa quarantena, ho sentito nascere un profondo cambiamento interiore in tutti gli aspetti della mia vita. Questa consapevolezza è arrivata dalla natura, e lungo queste pagine scoprirai come.

Mi trovo totalmente immerso nella giungla di Panama, in un villaggio ecosostenibile chiamato Kalu Yala. È un tipo di comunità basata sulla sostenibilità ambientale. I principi base sono: adesione volontaria dei partecipanti e condivisione dei valori, nuclei abitativi progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale, uso di energie rinnovabili, autosufficienza alimentare basata su permacultura e altre forme di agricoltura biologica.

Il nome di questo luogo nella lingua della tribù indigena dei Kuna significa ‘sacro villaggio’. Io pensavo che a Panama non ci fosse la giungla, e invece esiste e posso dire che è un piccolo paradiso terrestre. Non posso muovermi da qui, perché il mondo sta vivendo una delle più grandi crisi a livello mondiale. I primi giorni bloccato qui per il lockdown sono stati molto impegnativi, ma piano piano mi sono reso conto che la mia situazione, in realtà, è stata e continua ad essere una grande benedizione.

In queste settimane più emozioni contrastanti hanno fatto parte della mia quotidianità nella giungla; dalla tristezza alla gioia, dalla mancanza all’abbondanza, dalla sfortuna alla fortuna… La cosa che mi ha fatto capire di essere in una situazione ‘benedetta’ è stata la frase di una lettrice, che su Facebook mi ha scritto: “Lorenzo, ringrazia il luogo dove sei, perché quel posto ti ha salvato la vita!”.

Da quel momento mi sono accorto che l’esperienza vissuta qui, è un’importante testimonianza di valore da condividere con te. Attraverso la mia storia rivivrai i momenti drammatici che tutto il mondo ha vissuto, ma dagli occhi di chi ha avuto il privilegio di essere in uno dei paradisi naturali di questa Terra. Oltre a vivere questo periodo storico attraverso le mie esperienze personali, scoprirai la vita che immagino in un nuovo equilibrio con la natura. Questo non è solo un libro, è la presa di coscienza per ispirarti a vedere la vita in modo differente, a compiere nuove azioni e intraprendere nuovi progetti capaci di sintonizzarti con le frequenze naturali.