“Quando ho iniziato a coltivare, in Olanda non c’era erba”, l’intervista ad Arjan Roskam

Nell’anno in cui la Green House Seed Company compie 35 anni, abbiamo avuto la possibilità di fare 4 chiacchiere a tu per tu con quella che è una vera e propria leggenda vivente. Parliamo di Arjan Roskam, uno di quelli che il settore cannabis, così come lo conosciamo in Europa, ha contribuito a crearlo partendo da qualche seme recuperato in modi che oggi non possiamo nemmeno immaginare, per riuscire a costruire un impero. Nonostante in questi anni molto sia cambiato a livello internazionale, la battaglia continua e non si sposta di un millimetro. In Europa infatti la legalizzazione è ancora un miraggio, e nonostante tutto il buono che questa industria è riuscita a mostrare al mondo in questi anni, è ancora vittima di pregiudizi e ignoranza che ne ostacolano una piena regolamentazione.

Ed ecco che tra aneddoti straordinari, un commosso ricordo di Franco Loja e un’idea chiara di cosa ci aspetta per il futuro, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Arjan. L’occasione è stata il tour organizzato in Italia dalla seedbank per lanciare la collaborazione con CBWeed, produttori italiani di cannabis light che propongono diverse varietà di genetiche marchiate a nome Green House. Godetevi la nostra intervista.

Some contents or functionalities here are not available due to your cookie preferences! This happens because the functionality/content marked as “Google Youtube” uses cookies that you choosed to keep disabled. In order to view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.