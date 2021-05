Qualità, massimo relax e zero stress con l’e-shop di Chill Remedy

Chill Remedy è il nuovo punto di riferimento online per acquistare e ricevere a domicilio un’accurata selezione di prodotti derivati dalla canapa di altissima qualità in tutta Italia e in Europa. Tutto è pensato per offrire un’esperienza d’acquisto in totale relax: l’esclusivo negozio online consente di ordinare comodamente e di ricevere in brevissimo tempo nel più totale anonimato le migliori qualità di infiorescenze di Cannabis Sativa L., tra cui spiccano genetiche provenienti da coltivazioni Indoor e GreenHouse selezionate e pulite a mano, hash di prima battitura, ma anche estratti ricchi di terpeni che racchiudono tutta la purezza dei cannabinoidi e oli biologicamente testati con differenti concentrazioni di CBD per soddisfare le più diverse esigenze.

Con il suo e-commerce, Chill Remedy vuole far conoscere le proprietà benefiche di una pianta nota da millenni e spesso dimenticata, favorendo e diffondendo l’uso di prodotti ricavati dalla stessa e che si sono rivelati un rimedio per affrontare quotidianamente situazioni difficili e stressanti, a maggior ragione nell’ultimo anno in cui siamo stati costretti in casa. Proprio in tale contesto è nata Chill Remedy, che fa della vetrina online e dell’efficiente servizio di consegna a domicilio i propri punti di forza cercando di regalare sollievo e benessere. Questo è il motivo per cui è stata colta ogni possibilità che il periodo concedeva per offrire un’esperienza no-stress a 360° a cominciare dai diversi tipi di prodotti a base di CBD e dal sito internet, cuore del suo business, che consente di ordinare e di ricevere rapidamente i prodotti nel più totale anonimato in tutta Italia e, su specifica richiesta, anche in Europa. Il servizio di delivery per il centro di Milano garantisce la consegna entro 60 minuti, tutti i giorni dell’anno dalle 10 del mattino alle 2 di notte, con possibilità di decidere giorno e orario della consegna.

All’insegna del relax è anche la grafica, allegra e colorata, sia dello shop online che delle confezioni studiate per l’esposizione e la collezione, ma tali da assicurare la protezione e la conservazione delle proprietà del prodotto. L’attenzione per il cliente è dunque fondamentale per Chill Remedy che, oltre a garantire la qualità, cerca di curare il servizio nei minimi dettagli per soddisfare al meglio le aspettative e l’esperienza del cliente.

A tutto ciò si aggiunge un efficiente servizio di assistenza dedicata: il team Chill Remedy è contattabile al numero (+39) 3518880212 (anche tramite WhatsApp e Telegram) o via email a info@chillremedy.com ed è sempre disponibile per aiutare o consigliare, per fornire ogni informazione riguardo a prezzi, metodi di pagamento o disponibilità per acquisti superiori a quelli indicati sul sito.

I prodotti Chill Remedy sono acquistabili tramite www.chillremedy.com o presso rivenditori affiliati e sono disponibili per la vendita al dettaglio e all’ingrosso, per forniture a negozi e rivenditori e per i distributori automatici.

