Comunicazioni promozionali

Purple Mango Kush, l’ibrido potente e resinoso

La nuova varietà di Delicious Seeds, a dominanza sativa, che regala una crescita vigorosa e raccolti abbondanti sia indoor che outdoor

Foto di DV promo staff DV promo staff2 ore fa
1 minuto di lettura

Purple Mango Kush, l’ibrido potente e resinosoLa Purple Mango Kush è una varietà di cannabis ibrida con una chiara dominanza sativa (60%), frutto di un attento incrocio tra Lavender e Delicious Cookies. Questa combinazione genetica dà origine a una pianta dalla struttura slanciata, con internodi moderatamente distanziati, foglie di colore verde scuro con possibili sfumature violacee e cime dense e resinose che mostrano una gamma cromatica attraente che va dal verde al viola fino all’arancione.

La Purple Mango Kush si adatta bene sia alla coltivazione indoor che outdoor, mostrando una crescita vigorosa tipica delle sativa. Predilige climi caldi e soleggiati, e un substrato ben drenato e ricco di nutrienti. Il periodo di fioritura è di soli 60 giorni, offrendo rese che si avvicinano a un grammo per watt, con cime resinose e aromatiche.

Il profilo aromatico di Purple Mango Kush è una sinfonia di note floreali ereditate dalla Lavender, con sfumature agrumate e dolci provenienti dalla Delicious Cookies. Questo complesso bouquet si traduce in un’esperienza olfattiva stimolante e piacevole, in cui spiccano terpeni come linalolo, mircene, pinene, cariofillene, limonene e umulene.

A livello chemiotassonomico, Purple Mango Kush è caratterizzata da un profilo di cannabinoidi dominato dal THC, responsabile dei suoi effetti psicoattivi stimolanti. La presenza di CBD, CBN, CBG e THCV modula l’esperienza, aggiungendo un tocco di rilassamento ed equilibrio che contrasta una potenziale sovrastimolazione.

Gli effetti della Purple Mango Kush sono prevalentemente cerebrali e stimolanti, e promuovono euforia, creatività ed energia mentale. Tuttavia, l’influenza della Lavender introduce una sfumatura di rilassamento che bilancia l’esperienza, rendendola adatta all’uso diurno e a persone sensibili agli effetti ansiogeni di alcune sativa.

Purple Mango Kush è una varietà potente e molto resinosa con un contenuto di THC che si aggira intorno al 24%, e produce un effetto energizzante, lievemente euforico, piacevole e rilassante, che stimola l’immaginazione e la creatività.

La coltivazione di questa pianta è davvero semplice. È resistente a temperature estreme, carenza d’acqua, funghi e parassiti, e garantisce una resa molto generosa. Sia indoor che outdoor, la Purple Mango Kush ricompensa il coltivatore con raccolti abbondanti di cime resinose, con rese fino a 600 grammi per metro quadrato indoor e oltre 1500 grammi per pianta outdoor.

Per saperne di più www.deliciousseeds.com.

 




Tags
Foto di DV promo staff DV promo staff2 ore fa
1 minuto di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

Spumoni Growshop: il leader nella coltivazione dal 2017

Spumoni Growshop: il leader nella coltivazione dal 2017

1 settimana fa
Integratori alimentari CBDROP a base di terpeni: l’innovazione è qui!

Integratori alimentari CBDROP a base di terpeni: l’innovazione è qui!

2 settimane fa
Go Fast! La nuova generazione di semi rapidi è qui!

Go Fast! La nuova generazione di semi rapidi è qui!

3 settimane fa
PROPAGANDA x PURIZE: la collaborazione che fa rumore

PROPAGANDA x PURIZE: la collaborazione che fa rumore

4 settimane fa
Pulsante per tornare all'inizio