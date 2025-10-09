Purple Mango Kush, l’ibrido potente e resinoso

La Purple Mango Kush è una varietà di cannabis ibrida con una chiara dominanza sativa (60%), frutto di un attento incrocio tra Lavender e Delicious Cookies. Questa combinazione genetica dà origine a una pianta dalla struttura slanciata, con internodi moderatamente distanziati, foglie di colore verde scuro con possibili sfumature violacee e cime dense e resinose che mostrano una gamma cromatica attraente che va dal verde al viola fino all’arancione.

La Purple Mango Kush si adatta bene sia alla coltivazione indoor che outdoor, mostrando una crescita vigorosa tipica delle sativa. Predilige climi caldi e soleggiati, e un substrato ben drenato e ricco di nutrienti. Il periodo di fioritura è di soli 60 giorni, offrendo rese che si avvicinano a un grammo per watt, con cime resinose e aromatiche.

Il profilo aromatico di Purple Mango Kush è una sinfonia di note floreali ereditate dalla Lavender, con sfumature agrumate e dolci provenienti dalla Delicious Cookies. Questo complesso bouquet si traduce in un’esperienza olfattiva stimolante e piacevole, in cui spiccano terpeni come linalolo, mircene, pinene, cariofillene, limonene e umulene.

A livello chemiotassonomico, Purple Mango Kush è caratterizzata da un profilo di cannabinoidi dominato dal THC, responsabile dei suoi effetti psicoattivi stimolanti. La presenza di CBD, CBN, CBG e THCV modula l’esperienza, aggiungendo un tocco di rilassamento ed equilibrio che contrasta una potenziale sovrastimolazione.

Gli effetti della Purple Mango Kush sono prevalentemente cerebrali e stimolanti, e promuovono euforia, creatività ed energia mentale. Tuttavia, l’influenza della Lavender introduce una sfumatura di rilassamento che bilancia l’esperienza, rendendola adatta all’uso diurno e a persone sensibili agli effetti ansiogeni di alcune sativa.

Purple Mango Kush è una varietà potente e molto resinosa con un contenuto di THC che si aggira intorno al 24%, e produce un effetto energizzante, lievemente euforico, piacevole e rilassante, che stimola l’immaginazione e la creatività.

La coltivazione di questa pianta è davvero semplice. È resistente a temperature estreme, carenza d’acqua, funghi e parassiti, e garantisce una resa molto generosa. Sia indoor che outdoor, la Purple Mango Kush ricompensa il coltivatore con raccolti abbondanti di cime resinose, con rese fino a 600 grammi per metro quadrato indoor e oltre 1500 grammi per pianta outdoor.

Per saperne di più www.deliciousseeds.com.








