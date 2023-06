Se vivi tra Grosseto e Piombino, in Maremma, allora non dovresti perdere queste righe che permettono di scoprire una realtà virtuosa che opera sul territorio da quasi dieci anni. Parliamo di Pulmino Contadino una rete di produttori che si occupa di consegnare a casa, o quasi, alimenti e non solo. Per godere di prodotti raccolti in campo da poche ore e a un prezzo onesto devi essere socio però, la tessera costa 10 euro all’anno. Fatto ciò, ciascuno può scegliere i propri prodotti uno per uno attraverso il sito – dove sono segnalati tutti i produttori ai quali viene dato spazio anche sui canali social- e poi ritirare la spesa ogni settimana in uno dei gruppi di consegna. Bastano tre persone per costituirne uno, quindi crearne uno, magari nel proprio condominio, è piuttosto semplice.

Conoscersi, sapere da dove viene e che faccia ha chi ha prodotto ciò che mangiamo, è un passo per ridare fiducia ai rapporti, è la soddisfazione di chi ha lavorato con coscienza e vede apprezzare il suo sforzo, è la tranquillità di chi si mette a tavola, ma soprattutto è un’economia che producendo reddito e lavoro crea relazioni, permette alle persone un agire economico sempre più intriso di passioni, idee, sentimenti, sempre meno basato sul profitto, lasciando alle comunità e ai singoli la possibilità di godere di una vita piena e ricca grazie al capitale delle relazioni. Per info su questa iniziativa che permette di mangiare bene, buono ed etico e che opera anche come integrazione e supporto ai GAS (gruppi di acquisto solidale): www.pulminocontadino.it.