Puglia: approvata la mozione per tutelare la filiera della canapa

Le Regioni italiane, comprese quelle di centrodestra, si ribellano all’emendamento canapa del decreto Sicurezza, che considera come uno stupefacente il fiore di canapa industriale.

La Puglia, infatti, ha da poco approvato una mozione – presentata a maggio – per tutelare le filiera regionale della canapa, e gli operatori che ci lavorano, con 29 voti favorevoli e 18 contrari.

Con il testo approvato la Puglia si impegna pubblicamente a sostenere, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, la necessità di una revisione urgente dell’articolo 18 del decreto, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dagli operatori della filiera pugliese della canapa industriale. Non solo, perché dalla Regione chiedono formalmente al Governo nazionale l’adozione immediata di misure transitorie che consentano: lo smaltimento controllato delle giacenze legalmente acquistate; la prosecuzione dell’attività commerciale per i prodotti già autorizzati; la tutela giuridica degli operatori che hanno agito in buona fede; a promuovere l’istituzione di un tavolo di confronto interministeriale con le Regioni, coinvolgendo le rappresentanze del settore, per giungere a una regolamentazione chiara, coerente con il diritto europeo, che distingua in maniera netta tra usi leciti e illeciti della canapa.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato il consigliere Alessandro Leoci del gruppo Con Emiliano – il Governo ha messo a rischio un intero comparto, fatto di circa 700 aziende pugliesi, molte delle quali guidate da giovani imprenditori, cooperative agricole e realtà innovative che operano nel pieno rispetto della legge. Una scelta incomprensibile che, se non corretta, potrebbe cancellare anni di investimenti pubblici e privati, oltre che il lavoro costruito grazie alla legge regionale numero 21 del 2017”.

CONFERENZA STATO-REGIONI: SULLA CANAPA TUTTI CONTRO IL GOVERNO

Prima della Puglia, il Veneto – che aveva spronato il governo a cercare un confronto sull’emendamento canapa del decreto Sicurezza – aveva proposto una risoluzione chiedendo “al Parlamento di stralciare alcune disposizioni del decreto-legge del 4 aprile scorso in materia di sicurezza, laddove si modifica la disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa di cui alla L. n. 242/2016, cioè della c.d. cannabis light”.



Anche perché, in occasione della seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni che si è tenuta ad aprile in Commissione Agricoltura, tutte le Regioni, comprese le 14 governate da coalizionni di centro-destra, avevano approvato all’unanimità un ordine del giorno che chiedeva al Governo di fare un passo indietro sull’art. 18 del Decreto Sicurezza.

“Chiediamo ufficialmente una revisione dell’articolo 18 del DL, che vieta la coltivazione della canapa anche a bassissimo contenuto di Thc. Questo a tutela delle nostre aziende, certificate e destinatarie negli anni di finanziamenti regionali, statali ed europei. Perché, lo ricordo, la filiera della canapa è sostenuta da una Legge veneta che ne tutela la produzione attraverso specifici progetti, bandi, contributi. E infine è bene dire che il DL non vieta l’importazione del prodotto, consentita dalla norma europea, ma solo la coltivazione nazionale”.