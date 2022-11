Puff Daddy punta sulla cannabis per ridurre la disparità razziale

Sean “Diddy” Combs, conosciuto dai più con gli pseudonimi Puff Daddy, Puffy, Diddy e P. Diddy, ha intenzione di acquisire quote di aziende di cannabis per creare la più grande compagnia di settore appartenente ad una persona di colore.

Per il leggendario rapper, che si è poi evoluto come produttore e come imprenditore, il motivo alla base della nuovo business sarebbe quello di ristabilire un minimo di giustizia sociale nel complesso rapporto tra la cannabis in Usa e le persone di colore.

Il progetto prevede di acquisire attività autorizzate per la cannabis legale in 3 diversi Stati con un investimento di 185 milioni di dollari. Le attività verrebbero acquisite da Cresco Labs Inc. e Columbia Care Inc. per acquistare nove negozi al dettaglio e tre impianti di produzione a New York, Massachusetts e Illinois.

PUFF DADDY: AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI NERI ALL’INDUSTRIA DELLA CANNABIS

Secondo il Wall Street Journal se il piano fosse approvato dalle autorità di regolamentazione statunitensi, l’accordo potrebbe creare la più grande società di cannabis di proprietà nera e autorizzata della nazione. Puff Daddy ha detto di voler usare l’azienda come piattaforma per aumentare la partecipazione dei neri nell’industria della cannabis.

“È diabolico”, ha dichiarato alla testata americana. “Come si fa a rinchiudere comunità di persone, a distruggere la loro struttura familiare, il loro futuro, per poi legalizzarlo e assicurarsi che quelle stesse persone non abbiano la possibilità di trarne beneficio o di risollevare le loro vite?”.

Per poi puntualizzare in un comunicato che: “La mia missione è sempre stata quella di creare opportunità per gli imprenditori neri in settori in cui tradizionalmente ci è stato negato l’accesso, e questa acquisizione fornisce la scala immediata e l’impatto necessario per creare un futuro più equo nella cannabis”.

Un’operazione che aveva visto scendere in campo anche Jay-Z con lo stesso obiettivo, quando nel 2021 aveva istituito un fondo da 10 milioni di dollari a beneficio delle start up nel settore della cannabis, di proprietà di minoranze etniche.