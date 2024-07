La psilocibina desincronizza il cervello, ed è un bene secondo i ricercatori

Quando ha sentito accelerare il battito cardiaco e una vampata di calore, il dottor Nico Dosenbach era sicuro di aver ricevuto una dose di psilocibina, invece che il placebo.

«Finché non ha avuto effetto, nessuno nello studio sapeva se avevano preso psilocibina o Ritalin (stimolante metilfenidato), che è stato scelto come placebo perché è anche eccitante, come bere un caffè o due», ha detto Dosenbach, professore di neurologia presso la Washington University School of Medicine di St. Louis, come riferito dalla CNN.

«Ma poi ho pensato, no, questo non è un placebo. Ero diventato il tablet del computer e i miei pensieri erano come pensieri del computer, il che ovviamente non ha senso. Sapevo che non era normale, ma non era spaventoso».

Dosenbach è co-autore di uno studio pilota che ha condotto fino a 30 scansioni di risonanza magnetica funzionale (fMRI) del cervello di sette partecipanti sani prima, durante e tre settimane dopo un viaggio psichedelico con psilocibina (nell’immagine sopra, della Washington University School of Medicine), un cervello sano sotto l’effetto di psilocibina, nda).

«Abbiamo scoperto che la psilocibina desincronizza il cervello», ha detto Ginger Nicol co-autrice dello studio pubblicato sulla rivista Nature. «Quando la psilocibina fa effetto, il cervello si disconnette dai suoi percorsi tipici e si ricollega a diverse parti del cervello», ha puntualizzato Nicol, professoressa associata di psichiatria alla Washington University School of Medicine di St. Louis.

In questo nuovo studio, i ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis riferiscono che la psilocibina, il composto attivo nei funghi magici, confonde temporaneamente una rete critica di aree cerebrali coinvolte nel pensiero introspettivo come il sogno ad occhi aperti e il ricordo. I risultati forniscono una spiegazione neurobiologica per gli effetti della sostanza e gettano alcune basi per lo sviluppo di terapie basate sulla psilocibina per patologie come la depressione e il disturbo da stress post-traumatico.

«All’inizio c’è un effetto enorme, e quando scompare, rimane un effetto puntuale», ha continuato Dosenbach, evidenziando che: «Questo è esattamente ciò che vorresti vedere per un potenziale medicinale. Non vorrai che le reti cerebrali delle persone vengano cancellate per giorni, ma non vorresti nemmeno che tutto tornasse immediatamente com’era. Vuoi un effetto che duri abbastanza a lungo da fare la differenza».

LA PSILOCIBINA E GLI EFFETTI SUL CERVELLO

«Al giorno d’oggi, sappiamo molto sugli effetti psicologici e sugli effetti molecolari/cellulari della psilocibina», ha affermato Joshua S. Siegel, primo autore dello studio e docente di psichiatria. «Ma non sappiamo molto di ciò che accade al livello che collega i due: il livello delle reti cerebrali funzionali».

Per colmare questa lacuna, Siegel ha messo insieme un team comprendente Dosenbach, esperto di imaging cerebrale, e la co-autrice Ginger E. Nicol, che ha esperienza nella conduzione di studi clinici con sostanze controllate. Insieme, hanno ideato un modo per visualizzare l’impatto della psilocibina sulle reti cerebrali funzionali dei singoli partecipanti – percorsi di comunicazione neurale che collegano diverse regioni del cervello – e per correlare i cambiamenti in queste reti con le esperienze soggettive.

Il team ha reclutato sette adulti sani che sono stati preparati a ciò che probabilmente avrebbero vissuto, ricevendo guida e supporto durante ogni esperimento, oltre a un aiuto a elaborare in seguito ciò che era accaduto. Ogni partecipante è stato sottoposto in media a 18 scansioni cerebrali MRI funzionali nei giorni o nelle settimane precedenti, durante e fino a tre settimane dopo la loro esperienza con la psilocibina. Quattro partecipanti sono tornati sei mesi dopo per ripetere l’esperimento.

La psilocibina ha causato cambiamenti profondi e diffusi – ma non permanenti – nelle reti funzionali del cervello. In particolare, ha desincronizzato la rete in modalità predefinita, un insieme interconnesso di aree cerebrali che, normalmente, sono attive contemporaneamente quando il cervello non sta lavorando su qualcosa in particolare. Dopo aver perso la sincronizzazione, la rete si è ristabilita quando gli effetti acuti della droga si sono esauriti, ma piccole differenze rispetto alle scansioni pre-psilocibina sono persistite per settimane. La rete in modalità predefinita è rimasta stabile nelle persone che hanno ricevuto metilfenidato.

«L’idea è che si prende questo sistema, fondamentale per la capacità del cervello di pensare a sé stessi in relazione al mondo, e lo si desincronizza completamente», ha detto Siegel. «A breve termine, questo crea un’esperienza psichedelica. La conseguenza a lungo termine è che rende il cervello più flessibile e potenzialmente più capace di raggiungere uno stato più sano».

Una tra le conclusioni più affascinanti è stata tratta proprio da Dosenbach. Il punto di partenza è che normalmente, la rete cerebrale funzionale di ogni individuo è distintiva come un’impronta digitale. La psilocibina distorceva le reti cerebrali in modo così completo che gli individui non potevano più essere identificati fino a quando gli effetti acuti non svanivano.

«I cervelli delle persone che assumono psilocibina sembrano più simili tra loro che a loro stessi», ha detto Dosenbach. «La loro individualità è temporaneamente cancellata. Ciò verifica, a livello neuroscientifico, cosa dicono le persone riguardo alla perdita del senso di sé durante un viaggio».