Psilocibina contro la depressione: al via il primo studio italiano

Via libera al primo studio clinico italiano per studiare gli effetti della psilocibina, il principio attivo dei funghi magici, nel trattamento della depressione resistente ai farmaci tradizionali.

La notizia è stata comunicata dall’Istituto superiore di sanità, che coordinerà lo studio clinico, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione dall’Aifa e dopo aver condotto i test preclinici.

Lo studio durerà 2 anni e prevede la partecipazione di 68 pazienti con depressione resistente ed è stato finanziato con i fondi del Pnrr. Sarà effettuato nella Clinica Psichiatrica dell’ospedale di Chieti con il contributo del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell’Università “D’Annunzio” e in collaborazione con la Asl Roma 5 e l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggi.

Lo studio valuterà gli effetti della psilocibina sui pazienti tramite l’utilizzo di tecniche innovative di neuroimaging e neurofisiologia, che permettono di ottenere immagini dettagliate del cervello, con l’obiettivo di identificare biomarcatori cerebrali e definire nuove strategie di psichiatria di precisione.

“Per la prima volta potremo valutare l’efficacia della psilocibina in un contesto rigorosamente controllato e clinicamente supervisionato – evidenzia Francesca Zoratto, ricercatrice Iss e Principal Investigator del progetto – ma anche esplorarne forme innovative come quella non psichedelica, che possa eliminare gli effetti allucinogeni mantenendo il potenziale terapeutico”.

Per Giovanni Martinotti, professore ordinario di Psichiatria all’Università di Chieti, “siamo di fronte a un cambio di paradigma sia scientifico che culturale che ci permette di saperne di più sul potenziale antidepressivo della psilocibina e sulle sue modalità di azione. È una grande occasione per la ricerca italiana e per migliorare le cure per la salute mentale. Queste conoscenze potranno rendere l’impiego delle nuove molecole ancora più sicuro, accettabile e accessibile per l’applicazione in ambito clinico”.

PSILOCIBINA PER LA DEPRESSIONE

Sono ormai diversi gli studi scientifici che supportano l’utilizzo della psilocibina per la depressione in generale e per il cosiddetto disturbo depressivo maggiore, soprattutto nei casi in cui le terapie tradizionali si sono rivelate fallimentari.

Secondo uno studio recente della American Medical Association, anche una singola dose di psilocibina per pazienti affetti da depressione maggiore, “è stato associata a un effetto antidepressivo rapido e duraturo”. Nella pubblicazione sulla rivista scientifica di riferimento, JAMA, spiegano infatti che il trattamento è stato associato “alla riduzione della gravità complessiva della malattia, dell’ansia, dei sintomi depressivi auto-riferiti e il miglioramento della qualità della vita” portandoli a scrivere che: “Questi risultati si aggiungono alle prove che la psilocibina, se combinata con un supporto psicologico, può essere promettente come nuovo intervento per il Disturbo depressivo maggiore”.

I PAESI IN CUI È LEGALE

L’Australia è stato il primo Paese al mondo, nel 2023, ad autorizzare gli psichiatri a prescrivere psilocibina e MDMA per il trattamento di patologie psichiatriche, mentre in Svizzera è possibile farlo a livello sperimentale.

Di recente anche la Nuova Zelanda ha aperto a questo tipo di trattamento autorizzando per ora un solo psichiatra a prescrivere il principio attivo dei funghi, mentre gli altri devono seguire un’apposita procedura.

Nel frattempo la Repubblica Ceca ha approvato una legge che autorizza l’uso di psilocibina per il trattamento di diverse patologie mentali come depressione, disturbo da stress post traumatico e abuso di sostanze.

LO STUDIO EUROPEO E LA RACCOLTA FIRME

L’anno scorso è partito PsyPal, lo studio europeo sulla psilocibina che è stato finanziato con 6,5 milioni di euro dell’Unione Europea per capire se la terapia con psilocibina può aiutare ad alleviare il disagio psicologico ed esistenziale nei pazienti affetti da una di quattro diverse malattie progressive: bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica e morbo di Parkinson atipico.

Quest’anno invece è stata messa in campo una Ice (Iniziativa dei Cittadini Europei) che è l’unico strumento per proporre dal basso una legge alla Commissione europea. Dal 14 gennaio è iniziata la raccolta firme e bisogna raggiungere quota 1 milione.

LA SITUAZIONE ITALIANA

A fine giugno l’Associaizone Luca Coscioni, da sempre molto attenta a queste tematiche, aveva lanciato una mobilitazione nazionale per “informare, sensibilizzare e difendere il diritto all’uso compassionevole e clinico delle terapie psichedeliche: sicure, controllate, scientificamente validate”.

Secondo l’associazione in Italia: “Non serve una nuova legge. Serve applicare quelle che ci sono già”, perché “l’uso compassionevole di farmaci sperimentali – comprese le sostanze psichedeliche – è già previsto dalla normativa vigente (Regolamento UE 726/2004, DM 2017). È possibile alleviare sofferenze gravi nei casi di depressione resistente, PTSD, dolore del fine vita. Serve solo coraggio politico e culturale per garantire il diritto alla cura”.

Sul tema l’associazione ha di recente pubblicato un documento dell’avvocata e attivista civile Claudia Moretti, in cui viene spiegato che secondo le norme che regolano le cure palliative e l’uso del farmaco sperimentale è possibile già oggi utilizzare composti che si sono dimostrati efficaci, tra cui la psilocibina, in assenza di un’alternativa a livello terapeutico.