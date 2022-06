Riprendendo e ampliando il formato ideato lo scorso anno, l’edizione 2022 di Frontiere PsicoTerapeutiche prevede la partecipazione di 28 relatori italiani e internazionali, esperti dell’uso di sostanze psichedeliche in psicoterapia: medici, terapeuti, ricercatori accademici e indipendenti offriranno le loro prospettive o illustreranno il loro modo di applicare queste terapie in stati dove l’uso delle sostanze psichedeliche in ambito clinico o sperimentale è ammessa.

La maggior parte dei relatori dell’evento che si terrà Venerdì 10 e Sabato 11 giugno 2022, in modalità ibrida a Torino e online, interverrà online, ma la partecipazione dal vivo è particolarmente consigliata e finalizzata alla creazione di un network con base italiana che possa coordinarsi in futuro per risolvere l’anacronistica mancanza di informazioni e di iniziative in loco.

L’obiettivo di fondo è quello di avviare una rete di professionisti in ambito sanitario e di aspiranti pazienti che possa ritrovarsi in una linea d’azione comune in grado di arricchire il panorama psicoterapeutico italiano, sia dal punto di vista clinico sia della ricerca scientifica.

FPT22 intende quindi fornire le informazioni necessarie e aprire il dibattito per orientare domande quali:

Esistono cliniche che offrono terapie assistite da psichedelici nel territorio europeo?

Come avvengono in pratica? Quali gli approcci e le strategie applicate?

Quali i percorsi di formazione attualmente disponibili per i professionisti?

Si tratta di questioni urgenti per operatori clinici e potenziali pazienti che riconoscono l’impotenza attuale della società di fronte all’avanzare della depressione (prima causa di disabilità a livello mondiale), delle dipendenze patologiche e di altre patologie come l’anoressia, sintomi del nostro periodo storico.

Ecco perché, considerato anche l’avvio di trial clinici in diversi stati Europei (per esempio a Dublino per la ketamina, a Berlino e Londra per la psilocibina) questo evento si propone di affrontare criticamente lo stato dell’arte in Italia.

Qui il programma completo.

PREZZO BIGLIETTO: 15 EURO A GIORNATA; 25 EURO PER LE DUE GIORNATE.

PER ISCRIZIONI, INFORMAZIONI E PAGAMENTI: +39 3460058154 / +39 3341134744