Con 556 voti a favore, il Parlamento europeo ha approvato il Trattato ONU per la protezione degli oceani. Volto a promuovere la conservazione del cosiddetto “alto mare”, che ricopre circa la metà dell’intera superficie terrestre.

Ora la palla passa agli Stati membri dell’UE, che come stabilito dal diritto comunitario dovranno ratificare il Trattato. Che necessita di almeno 60 ratifiche per entrare in vigore. E allo stato attuale, degli 89 Paesi a livello globale che si sono impegnati a firmare il Trattato, solo 4: Palau, Cile, Belize e Seychelles, lo hanno già effettivamente firmato.

UN ACCORDO STORICO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI OCEANI

Una “protezione senza confini“. È ciò che si evince dal testo ufficiale dell’accordo, riportato per esteso sul portale delle Nazioni Unite.

L’obiettivo più ambizioso del Trattato, che vuole responsabilizzare tutti gli Stati per la tutela di un bene pubblico mondiale, è salvaguardare il 30% degli oceani entro il 2030. Come? Con la creazione di una rete di aree marine protette. E a supervisionare le scelte dei vari governi, si prevede l’istituzione di un nuovo organismo internazionale.

In particolare, tra i propositi principali da perseguire spiccano:

il salvataggio delle specie marine in pericolo;

le limitazioni alle zone di transito delle imbarcazioni e alle attività di pesca;

l’introduzione di nuovi parametri vincolanti che valutino l’impatto ambientale delle attività commerciali in alto mare;

una gestione degli oceani tale da rendere capaci gli ecosistemi di fronteggiare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

E per sostenere la ratifica del Trattato da parte dei Paesi in via di sviluppo, l’Unione Europea ha garantito ben 40 milioni di euro. Che vanno sommati ai 3,5 miliardi di euro promessi invece dalle istituzioni europee per la protezione degli oceani durante la Our Ocean Conference. Tenutasi a metà aprile ad Atene, in Grecia.