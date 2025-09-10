Comunicazioni promozionali

PROPAGANDA x PURIZE: la collaborazione che fa rumore

Una collaborazione esclusiva che fonde l'estetica streetwear italiana con la tecnologia dei filtri a carbone attivo, per un'esperienza di fumo unica e consapevole.

PROPAGANDA x PURIZE: la collaborazione che fa rumoreIn un’epoca in cui l’autenticità e l’espressione personale sono al centro della cultura urbana, due marchi iconici si uniscono per creare qualcosa di straordinario. PROPAGANDA, simbolo dello streetwear italiano, e PURIZE®, leader tedesco nella produzione di filtri a carbone attivo, presentano una collaborazione che ridefinisce l’esperienza del fumo: il filtro PROPAGANDA x PURIZE® XTRA Slim Size.

Questa edizione speciale rappresenta l’incontro perfetto tra stile e funzionalità. I filtri, lunghi 27mm e con un diametro di 6mm, sono riempiti con carbone attivo derivato da gusci di noce di cocco, garantendo una filtrazione superiore e un tiro equilibrato. Le estremità in ceramica resistenti al calore assicurano una performance costante, mentre il design esclusivo PROPAGANDA aggiunge un tocco distintivo.

Disponibili in confezioni da 33 filtri, questi prodotti sono pensati per chi cerca un’esperienza di fumo più pulita senza rinunciare allo stile.

PROPAGANDA, fondata nel 2006, è diventata un punto di riferimento nella scena streetwear italiana, grazie al suo approccio audace e alla capacità di interpretare le tendenze urbane. PURIZE®, con la sua attenzione alla qualità e all’innovazione, ha rivoluzionato il mercato dei filtri, offrendo soluzioni ecocompatibili e performanti.

Questa collaborazione rappresenta un manifesto di uno stile di vita che abbraccia la consapevolezza, l’estetica e la qualità.

I filtri PROPAGANDA x PURIZE® XTRA Slim Size sono già disponibili nei migliori negozi e si possono ordinare su www.seaofgreen.it. 

