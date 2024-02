Un progetto per la canapa tessile in Europa

Interreg NWE Hemp4Circularity: un progetto che ha puntato sulla canapa tessile in Europa. Il programma, avviato a marzo 2023, ha coinvolto Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi. L’obiettivo?

Migliorare la coltivazione della canapa ad uso tessile della regione Nord Ovest Europea (NWE). Per farlo, sono stati condotti (con successo) una serie di esperimenti sul campo e monitorato frequentemente le colture.

Parametri come la densità delle piante al momento della semina e del raccolto sono solo alcuni dei dati essenziali segnati durante l’estate. Dati che verranno sottoposti ad un’analisi statistica, i cui risultati potranno essere utilizzati in futuro.

E gli steli, lavorati come avviene per il lino, con la macchina Sativa 200 di Hyler: partner del progetto, sono stati essiccati, girati e imballati, per poi essere trasportati e conservati in attesa della stigliatura.

CANAPA PER USO TESSILE: UN PROGETTO A 360°

“Nel complesso le coltivazioni sono cresciute in modo soddisfacente. Sono state inoltre essiccate e imballate puntualmente, nonostante un leggero ritardo nella fase di raccolta. Questo ritardo è attribuibile alle condizioni estremamente umide durante l’estate, che hanno portato a un ritardo nella raccolta della paglia”, ha evidenziato l’Alliance for European Flax-Linen & Hemp. Steli essiccati la cui qualità sarà valutata dopo la stigliatura e la filatura.

Hemp4Circularity è un progetto che comprende tutte le fasi della lavorazione della canapa. “Che tu sia un coltivatore, un tintore, un filatore, un tessitore, un maglieria o un designer, se sei interessato al potenziale della canapa tessile, ti esortiamo a metterti in contatto. Nei prossimi mesi ci saranno una serie di attività per suscitare il tuo interesse. Queste includono sessioni di formazione per agricoltori e imprenditori che inizieranno quest’inverno. Oppure un corso di formazione per addestrare ambasciatori della canapa tessile sarà programmato per il 2025. Ci saranno anche workshop e conferenze per i marchi”.