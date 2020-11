Prodotti-cannabis.it: l’e-commerce di Weweed con le selezioni di cannabis legale “top class” in Italia

Tra le realtà italiane in forte crescita e da tenere d’occhio nel panorama della marijuana legale c’è senza dubbio Weweed. I suoi ragazzi, con l’e-commerce Prodotti-cannabis.it che distribuisce infiorescenze e prodotti a base di cannabis light in Italia ed Europa, stanno tracciando un forte segno nelle “best pratices” di questo mercato in termini di tracciabilità del prodotto, servizi al cliente e soprattutto per ciò che riguarda la qualità e la convenienza di quello che offrono. Tutti punti su cui il team di Weweed è maniacalmente attento e vuole fare la differenza!

«La scelta del miglior prodotto da fornire è il primo obiettivo che ci siamo posti, ancora prima che nascesse tutto! Guardavamo attenti quello che offriva il mercato, verificando in prima persona, da appassionati innanzitutto, e abbiamo subito pensato che si poteva e doveva, di sicuro, fare di meglio! Si poteva offrire un prodotto nettamente superiore alla media e si doveva fare con prezzi accessibili e convenienti. Questo è stato il nostro spirito e continuerà ad esserlo.» racconta il team Weweed, composto da giovani imprenditori e professionisti che selezionano e coltivano le migliori genetiche di cannabis legale in Italia, sul loro esordio nel mondo della canapa. La qualità dei prodotti è quindi il primo “must” per Weweed! Per garantirla è stato messo in pratica un elaborato processo di selezione che passa attraverso l’analisi microscopica e chimica di tutte le infiorescenze. «Su ogni fiore controlliamo ci sia la giusta maturazione dei tricomi, l’ottimale equilibrio dei principi attivi e verifichiamo che non ci siano in alcun modo residui nocivi derivanti da eventuali problemi della pianta».

Particolare attenzione anche alle fasi di concia, pulizia e conservazione delle infiorescenze, «pulite rigorosamente a mano prima di essere immesse sul mercato», come spiega l’azienda stessa, specificando che «ogni prodotto viene confezionato dopo almeno 3 mesi di concia ad un tasso di umidità del 58%. Il seccaggio avviene in ambienti controllati per temperatura, umidità e qualità dell’aria in modo da ottimizzare la maturazione dei tricomi, raggiungere il giusto tasso di CBD e conservare al meglio le proprietà delle infiorescenze.». Ed è proprio per questo motivo che Weweed garantisce un prodotto sano e d’eccellenza, curato nei minimi dettagli per soddisfare al massimo il cliente finale. Con queste cure e attenzioni, possiamo dire che un punto di forza è senza dubbio l’affidabilità. La coltivazione, sia nei campi che nei laboratori indoor, infatti viene affidata solo a professionisti esperti nella coltura di cannabis legale che seguono metodi biologici ed eco-sostenibili, per garantire sempre i migliori standard qualitativi. Anche per questo Prodotti-cannabis.it si conferma uno dei migliori e-commerce dedicati alla canapa sia in Italia che in Europa, e non solo! Oltre la massima qualità e una grande scelta di prodotti, l’e-commerce offre la possibilità di effettuare diverse modalità di spedizioni espressa 24/48h, sia tracciate che non, e ovviamente completamente anonime. Inoltre per ordini superiori a 20€ la spedizione è gratuita!

«L’attenzione al cliente è un altro punto che ci contraddistingue: indipendentemente dallo spedizioniere che si sceglie, il mondo delle consegne a domicilio può dare qualche problemino come qualche ritardo o qualche consegna imprecisa. Può succedere. Non crediamo però che le conseguenze di questi eventuali problemi si debba ripercuotere su chi ha scelto i nostri prodotti. Solitamente cerchiamo sempre di rimediare a qualsiasi problema con la spedizione cercando di risolverlo nella maniera più vantaggiosa per i nostri clienti». Per questo e per tutte le altre necessità, il servizio clienti è comodamente contattabile tramite Whatsapp, sempre a disposizione per aiutare i clienti a risolvere eventuali problematiche o semplicemente per dei consigli.

Weweed vanta una selezione molto ampia di genetiche disponibili, lancia spesso nuovi prodotti e ogni settimana offre un codice sconto per i clienti! Cosa aspetti? Visita il sito prodotti-cannabis.it e scopri il fantastico mondo Weweed!