Il primo centro in Usa dove gli adulti possono assumere psilocibina

Dal primo gennaio del 2023 l’Oregon è diventato il primo Paese degli Stati Uniti a consentire agli adulti di usare la psilocibina, un composto psichedelico che si trova nei cosiddetti funghi magici.

E nei giorni scorsi il governo ha annunciato il conferimento della prima licenza statale per un centro di assistenza alla psilocibina, reso possibile da una misura approvata dagli elettori approvata quasi tre anni fa.

L’Oregon Psilocybin Services, un braccio dell’Oregon Health Authority, ha dichiarato venerdì di aver rilasciato una licenza a EPIC Healing Eugene.

“Vogliamo congratularci con Cathy Jonas di EPIC Healing Eugene per essere il primo centro di servizi autorizzato nello stato”, ha affermato Angie Allbee, responsabile della sezione Oregon Psilocybin Services (OPS). “Questo è un momento storico in quanto i servizi di psilocibina saranno presto disponibili in Oregon e apprezziamo il forte impegno per la sicurezza e l’accesso dei clienti mentre le porte del centro servizi si preparano ad aprirsi”.

Il 50% degli elettori dell’Oregon ha approvato la measure 109 nel 2020, che ha reso lo stato del paese il primo a legalizzare la psilocibina, mentre il 44% degli elettori si è opposto alla proposta.

PSILOCIBINA IN OREGON: COME FUNZIONERÀ IL PRIMO CENTRO

Nell’annuncio di venerdì, l’Oregon Health Authority ha spiegato esattamente come funzionerà il nuovo programma e come le persone potranno utilizzare tale trattamento: “Secondo il modello statale, i clienti di età pari o superiore a 21 anni possono accedere ai servizi di psilocibina. Anche se non avranno bisogno di prescrizioni o segnalazioni da parte degli operatori sanitari, i clienti devono prima completare una sessione di preparazione con un facilitatore autorizzato. Se soddisfano i criteri per andare avanti, possono partecipare a una sessione di somministrazione presso un centro di assistenza autorizzato, dove possono consumare prodotti a base di psilocibina in presenza di un facilitatore qualificato e autorizzato. Successivamente, i clienti possono scegliere di partecipare a sessioni di integrazione facoltative, che offrono l’opportunità di essere collegati alle risorse della comunità e alle reti di supporto tra pari per ulteriore supporto. Una volta ottenuta la licenza, i centri di servizio possono assumere e/o stipulare contratti con facilitatori autorizzati che sono addestrati a fornire sessioni di preparazione, amministrazione e integrazione ai clienti. I centri di assistenza venderanno prodotti a base di psilocibina prodotti da produttori autorizzati e testati da laboratori autorizzati. Ad oggi, OPS ha rilasciato tre licenze di produttore, una licenza di laboratorio, cinque licenze di facilitatore e 84 permessi di lavoro. OPS prevede di rilasciare più licenze e permessi di lavoro nei prossimi mesi”.