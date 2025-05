Primavera verde: guida alla semina della cannabis

Con la primavera alle porte, è il momento di iniziare la vostra coltivazione all’aperto o in serra. Ma il vero lavoro inizia prima, quando si pianifica e ci si prepara per la stagione a venire. Prima di piantare, procuratevi le informazioni e le attrezzature di cui avrete bisogno completare il vostro ciclo di coltivazione.

SELEZIONARE I SEMI

Se avete intenzione di coltivare partendo da semi, dovete selezionarli e procurarveli per tempo. Date un’occhiata ai siti web o ai cataloghi di alcuni rinomati produttori di semi per farvi un’idea sulle opzioni disponibili. In questo articolo focalizzeremo l’attenzione sui semi fotoperiodici, femminizzati e non autofiorenti.

Se vi trovate in un luogo poco discreto e volete concludere il ciclo in minor tempo, meglio optare per una varietà a predominanza indica con un tempo di fioritura più breve. Se invece, avete grandi spazi a disposizione e lontano da occhi indiscreti, potreste scegliere di coltivare varietà a dominanza sativa che possono richiedere qualche settimana in più di fioritura.

Trovate un’azienda di semi che esiste da tempo e che gode di fiducia nella comunità, preferibilmente con molte recensioni favorevoli, affidatevi all’esperienza dei growshop siti ormai in quasi tutte le province del nostro Paese, consultate la nostra Guida Magica Italia per trovare lo store più vicino a voi.

Il segreto per massimizzare la produzione in autunno è iniziare a coltivarle al chiuso, ben prima di spostarle all’esterno o in serra.

A tal fine, è necessario disporre di uno spazio di coltivazione con luci impostate per la fase vegetativa: 18-20 ore di luce al giorno. Questo spazio deve essere mantenuto caldo (20°C – 24°C), umido (umidità relativa vicina al 55%) e pulito.

Le piante da esterno più grandi, quelle regalano soddisfazioni, iniziano a crescere al chiuso già a dicembre. Crescono in fase vegetativa per mesi, finché non vengono messe all’aperto dopo che la minaccia del gelo si è attenuata. Poi continuano a vegetare per tutta la primavera e l’estate prima di fiorire in autunno.



PREPARAZIONE DEL SUOLO

Questo è il momento di allentare il terreno compattato e di aggiungere compost e qualsiasi modifica che possa richiedere molto tempo per essere decomposta. Le buche di coltivazione all’aperto possono essere migliorate nel tempo utilizzando la tecnica del compostaggio o direttamente utilizzando substrati specifici.

Le lavorazioni del terreno danneggiano i filamenti micelici che lavorano di concerto con le radici delle piante. Aggiungere delle micorizze prima di mettere a dimora le piante permettere a questa relazione simbiotica tra radici e funghi di migliorare la qualità del terreno e la capacità delle piante di combattere malattie e parassiti. In questo modo, i batteri e i microbi benefici creano un “terreno vivo” che migliora ogni anno.

AVVIO DEI SEMI

La germinazione può avvenire in diversi modi. Alcuni coltivatori utilizzano il metodo del tovagliolo di carta umido. I semi vengono posti tra tovaglioli di carta bagnati finché non si aprono, rivelando la radice a fittone emergente. Quindi i semi vengono delicatamente collocati, con il lato della radice rivolto verso il basso, nel terreno di coltura.

Il modo più semplice per germinare i semi è quello di piantarli direttamente nel substrato di coltivazione umido di vostra scelta. Fate un buco profondo di uno o mezzo centimetro nella vostra miscela di terriccio (o cubetti di lana di roccia, torba di cocco, ecc.) e mettete il seme. Riempite il buco con il terreno senza però compattarlo e mantenetelo umido. Coprendo il contenitore con della pellicola di plastica si manterrà l’umidità e si dovrà fare in modo che non si secchi.



Non appena vedete spuntare un piccolo germoglio verde, mettete la piantina sotto una luce di coltivazione. Una luce fluorescente, una luce a LED o una luce a scarica ad alta intensità (HID) vanno bene per questo scopo, ma dovete tenere la luce all’altezza giusta per evitare che la pianta si allunghi e anche per evitare di bruciare i teneri germogli giovani.

LA FASE VEGETATIVA

La cannabis cresce in due fasi: vegetativa e di fioritura. Durante la fase vegetativa, la pianta sviluppa germogli che si trasformano in nuovi gettiti. Una volta che la pianta inizia a fiorire, smette di produrre nuovi gettiti ed inizia a formare cime.

All’interno, la fase di fioritura può essere indotta riducendo il ciclo di luce da 18-20 ore di luce al giorno a 12 ore di luce e 12 ore di buio ininterrotto. All’esterno, questo processo inizia a verificarsi naturalmente con il calare dell’estate e l’accorciarsi delle giornate.

Il tempo vegetativo può essere accorciato o allungato artificialmente utilizzando tecniche di deprivazione o di integrazione della luce. Alcuni coltivatori in serra utilizzano teli scuri per ridurre la quantità di luce e far fiorire prima le piante. In questo modo, raccolgono prima ed evitano problematiche come il maltempo autunnale che può rovinare i raccolti con muffe e marciumi. Altri utilizzano le luci per prolungare la stagione vegetativa e far crescere piante più grandi.



Durante la fase vegetativa, le piante hanno bisogno di nutrienti ad alto contenuto di azoto. Nella scala di valutazione NPK riportata sui fertilizzanti per piante, il rapporto di azoto (N) è il primo, seguito da fosforo (P) e potassio (K). Durante la fase vegetativa, utilizzate fertilizzanti con un numero elevato di azoto (ad esempio, 5-1-1). Foglie verdi e sane e una nuova crescita robusta indicano che i livelli di azoto sono buoni, mentre foglie ingiallite indicano una carenza (o forse uno squilibrio del pH). Le punte delle foglie bruciate indicano una sovrabbondanza di nutrienti; quindi, sciacquate le piante con sola acqua se vedete che le punte delle foglie iniziano a diventare fragili e si disgregano.

È importante notare che le dimensioni della buca di coltivazione o del vaso sono direttamente proporzionali alle dimensioni della pianta finita. Più grande è la radice, maggiore sarà il raccolto. Non si possono coltivare piante enormi in vasi da 5 – 7 lt, e il più piccolo che consiglierei all’aperto sarebbe un secchio da 18 litri.

CONCIMAZIONE FOGLIARE

La fase vegetativa è il momento migliore per nutrire le piante per via fogliare. Spruzzando le piante con una soluzione nutritiva delicata e/o repellenti antiparassitari, si forniscono le sostanze nutritive e si puliscono le foglie da eventuali particelle di polvere accumulate che possono inibire la loro capacità di assorbire la massima quantità di luce.



L’alimentazione fogliare andrebbe effettuata al mattino presto, prima che il sole sia al massimo, per evitare di bruciare le foglie. Nelle ore centrali del giorno, il sole caldo e la luce intensa possono costringere gli stomi delle foglie a chiudersi. Evitate di spruzzare in prossimità delle ore notturne o dell’inizio del ciclo di buio, perché il liquido non avrà il tempo di essere assorbito e quindi indugerà sulle foglie, creando il luogo perfetto per lo sviluppo di muffe e oidio.

Assicuratevi di spruzzare la nebulizzazione sia sulla parte superiore che su quella inferiore delle foglie per ottenere un assorbimento completo e il massimo beneficio. Non somministrate mai la nebulizzazione fogliare alle piante in casa senza aver prima protetto la luce dall’umidità e ricordate di interrompere la somministrazione fogliare a circa due settimane dalla fioritura per evitare problemi di muffa, oidio e marciume dei germogli.

POTATURA E TRAINING

La fase vegetativa è il momento ideale per la potatura e la cimatura per ottenere più gettiti, piante più grandi e un raccolto molto più abbondante. Quando una pianta ha tre o più nodi, si può iniziare il processo di potatura. Può essere semplice come tagliare le cime dei germogli in crescita per aumentare la quantità di rami futuri, ma ci sono diversi modi per potare selettivamente.

Alcuni coltivatori stressano i rami legandoli con la tecnica del low stress training (LST). In questo modo si aumenta la superficie della chioma esposta alla luce e si trasformano i rami secondari e gli altri rami in cime principali. Le piante più cespugliose producono molti più vasi rispetto a quelle ad albero di Natale, con una sola cola principale e il tipico profilo triangolare.

I coltivatori intelligenti introducono un sistema di reti durante la fase vegetativa per allargare i rami in crescita. Esistono molti tipi diversi di reti da scrog, dal filo di ferro alle corde o alle barre metalliche, ma tutti hanno in comune la diffusione della chioma per creare una superficie più piana. I rami nascosti sotto un una maglia orizzontale produrranno molte più gemme rispetto ai rami che crescono verso l’alto, quindi assicuratevi di usare un qualche tipo di coscrizione per ottenere il massimo da ogni pianta.

Quando i germogli in crescita si avvicinano alla maglia, piegateli per riempire i buchi vuoti della chioma. Quando inizia il processo di fioritura, lasciatele in pace fino al momento del raccolto. Quando si rimuovono le reti, fare attenzione a non danneggiare le delicate ghiandole dei tricomi.

ATTENDERE LA FIORITURA

Avete fatto il lavoro necessario per dare alle vostre piante un ottimo inizio e una solida fase vegetativa. Una volta che vedrete i fiori iniziare a formarsi, cambiate il vostro regime nutritivo con un alimento per piante ad alto contenuto di P e K (fosforo e potassio). Questi macronutrienti contengono le basi per la formazione di cime. Presto godrete dei frutti del vostro impegno e sarete soddisfatti del lavoro svolto in primavera per garantirvi un raccolto degno di nota in autunno, ma questa è un’altra storia e non vogliamo correre troppo, la pazienza è la migliore alleata quando si parla di natura, così per le piante, come in generale, per la vita.