Ci impegniamo a controllare la temperatura, l’umidità, il ciclo di luce o la concentrazione di CO 2 nell’ambiente per ottenere un raccolto degno di nota; tuttavia, non sempre consideriamo ciò che accade nel substrato dove si estendono le radici delle nostre piante. Eppure i processi chimici e fisiologici che avvengono nel substrato sono di fondamentale importanza per migliorare le prestazioni della nostra coltura.

Grazie a Biobizz Microbes polvere ricreiamo nei tuoi vasi le condizioni ideali di una foresta, in modo che le piante possano crescere nell’ambiente ottimale. Questo prodotto è una miscela completa di microrganismi, enzimi e funghi benefici che si moltiplicano in simbiosi con la pianta, creando un substrato attivo in cui l’apporto dei nutrienti avviene grazie alle loro forme semplici e facilmente assorbibili.

Alcuni dei vantaggi di Biobizz Microbes polvere:

Simbiosi tra le radici delle piante e i funghi trichoderma, consentendo un aumento della superficie utile delle radici e quindi una maggiore efficacia.

Protezione della pianta da funghi patogeni grazie a questa simbiosi.

Maggiore solubilizzazione di micro e macronutrienti , e pertanto una maggiore disponibilità di nutrienti nelle loro forme più semplici.

Migliore assorbimento dei nutrienti (NPK) e migliore flusso di questi nutrienti nel sistema vascolare della pianta, sfruttando al meglio i fertilizzanti e gli stimolanti che somministriamo alle nostre piante durante l'intero ciclo.

Catalisi (rottura) delle proteine, aumento della disponibilità di aminoacidi nel substrato.

Impulso alla creazione di fitormoni naturali, come l’acido indolacetico e le gibberelline.

Aumento complessivo della salute e della produttività della pianta, ottenendo fino al 30% in più di biomassa alla fine del ciclo.

Inoltre, i microrganismi si nutrono degli essudati che la pianta espelle attraverso le radici, decomponendo queste sostanze ed evitando che si accumulino nel terreno con conseguenze negative per la coltura. La presenza di microrganismi nel substrato contribuisce anche a una corretta aerazione delle radici, facilitando la respirazione dell’apparato radicale, importante quanto quella fogliare.

I microrganismi presenti all’interno del composto Biobizz Microbes polvere si attivano immediatamente non appena si mescola il prodotto con acqua. Questo permette di vedere i risultati fin dalla prima applicazione e godersi i benefici senza dover aspettare.

La combinazione di tutti questi elementi in un formato in polvere, pratica per il coltivatore e facile da applicare, lo rende lo strumento perfetto per garantire un miglioramento e un aumento delle proprietà e del volume del raccolto.

Il composto Biobizz Microbes polvere è compatibile con l’intera gamma di liquidi Biobizz e può essere utilizzata nei sistemi idroponici e in qualsiasi tipo di substrato: pre-fertilizzato, leggero e persino nella fibra di cocco.

Ottieni un substrato vivo pieno di sostanze nutritive in forma biodisponibile con Biobizz Microbes polvere. Sblocca tutto il potenziale genetico della tua varietà preferita. Questo prodotto è disponibile presso la maggior parte dei punti vendita autorizzati.

Per saperne di più www.biobizz.com.