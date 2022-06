Vi abbiamo già parlato dell’annosa questione della mancata omogeneità legale tra Stato e gestione federale negli USA per quanto riguarda le politiche sulla cannabis, con una stragrande maggioranza di Stati che ha legalizzato in una forma o nell’altra l’uso della cannabis, nonostante per la legge federale si continui a ritenerla una sostanza illegale.

Abbiamo già scritto anche della proposta di legge dello scorso anno dei senatori Chuck Schumer, Ron Wyden e Cory Booker, chiamata Cannabis Administration and Opportunity Act e della proposta di legge di qualche mese più tardi della deputata repubblicana Nancy Mace, la States Reform Act: entrambe volte a legalizzare la cannabis anche a livello federale.

Dal momento che la cannabis è ancora illegale agli occhi del governo federale, è quasi impossibile depositare i soldi guadagnati nel settore della cannabis con licenza statale al di fuori dello Stato in cui svolgi l’attività. E questo porta a un altro problema, la sicurezza: poiché la maggior parte delle aziende autorizzate a commerciare prodotti a base di cannabis operano ed effettuano transazioni quasi interamente in contanti, sono diventate il principale obiettivo di ladri e rapinatori.

Uno dei maggiori grattacapi per quanti gestiscono un’attività legale focalizzata sulla cannabis è il denaro e per poterla gestire bisogna ricorrere a soluzioni creative per garantire che i propri profitti in contanti, legalmente realizzati, si trovino al sicuro, richiedendo servizi come il trasporto di contanti in auto blindate. Del garbuglio legale e burocratico qualcuno ha cercato di avvantaggiarsi. Da qui si origina la nostra storia di oggi.

IL FURTO DELLO SCERIFFO DI SAN BERNARDINO

Lo sceriffo Shannon Dicus, assegnato alla contea di San Bernardino in California, è quasi riuscito a mettere a segno un furto del valore di oltre un milione di dollari, ai danni di 4 aziende.

Ma cosa è successo? Alcuni agenti federali (FBI) e lo sceriffo della contea di San Bernardino si sono resi responsabili di “rapine in autostrada” dopo aver sequestrato più di un milione di dollari in contanti da veicoli che trasportavano fondi dai dispensari di marijuana alle istituzioni finanziarie.

Fortunatamente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accettato la scorsa settimana di restituire il denaro ai legittimi proprietari, sebbene lo sceriffo Shannon Dicus non si sia tirato indietro dalle sue accuse infondate contro Empyreal e le aziende di marijuana. Il furto è già abbastanza sconvolgente, ma è particolarmente aggravante quando è fatto sotto il colore dell’autorità.

Nella causa civile presentata al tribunale distrettuale federale, gli avvocati di Empyreal, una società con sede in Pennsylvania che trasporta denaro per conto di istituzioni che includono dispensari di cannabis, accusano l’FBI e il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino di aver complottato per fermare illegalmente veicoli aziendali e sottrarre denaro ai propri clienti.

La causa afferma che i veicoli Empyreal sono stati fermati dalle forze dell’ordine locali cinque volte tra Kansas e California dal maggio 2021, due volte con conseguente sequestro di contanti per un totale di oltre un milione di dollari, che sono stati poi consegnati all’FBI.