Non c’è niente di meglio per iniziare una serata in compagnia che mangiare una pizza fragrante e filante, allora perché non provare una versione più salutare ma comunque gustosa e intrigante?

La pizza con la farina di Canapa è una variazione nuova e del tutto particolare che non potete far a meno di assaggiare e far provare ai vostri ospiti!

Grazie al suo aroma particolarmente forte, basta una piccola quantità di farina di Canapa (dal 10 al 15%) aggiunta all’impasto della pizza per un sapore davvero particolare. L’aggiunta di farina di Canapa consente di lavorare più a lungo gli impasti, inoltre pane e torte si conservano più a lungo.

Questa farina rende l’impasto più rustico, sia per quanto riguarda il colore, sia per il sapore nocciolato. La farina di Canapa è nota soprattutto per i tanti aspetti benefici e nutrizionali per il nostro organismo. Contiene tutti e otto gli amminoacidi essenziali, ricca di Omega 3 e Omega 6, ricca di fibre, sali minerali e antiossidanti.

Contiene vitamine A, B e D, anche la vitamina E che aiuta la buona conservabilità.

Ha una percentuale superiore al 65% di destina nel complesso proteico (è una globulina vegetale vitale per mantenere un sistema immunitario sano).