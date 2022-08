Quest’anno l’evento dedicato alla canapa e al peperoncino, Pikkanapa, ha moltiplicato gli appuntamenti con un tour di 8 date nel centro Italia e tra qualche giorno a Jesi ci sarà l’appuntamento finale.

Il programma della tre giorni prevede come sempre convegni a tema, degustazioni e abbinamenti sativamente pikkanti, laboratori per grandi e bambini, ed espositori da tutta Italia.

La grande novità di quest’edizione sarà la prima tappa del Campionato Italiano di Mangiatori Super Hot che viene istituito proprio in occasione di Pikkanapa! A condurre l’evento, che si svolgerà sabato 3 settembre alle ore 19.00 in Piazza Federico II, sarà Giancarlo Gasparotto “Jack Pepper”, Guinness dei Primati dei mangiatori di peperoncino, Campione Europeo e detentore della League Of Fire European Belt.

Un grande ritorno sarà quello del Mastro Cartaio Federico Salvatori nel cui stand sarà possibile ogni giorno assistere alle dimostrazioni di realizzazione di carta naturale fatta a mano utilizzando fibre vegetali, cotone e naturalmente canapa. Un laboratorio aperto a grandi e bambini.

Tre sono gli incontri che avranno come tema varie sfaccettature della canapa e si svolgeranno a Palazzo Santoni sempre alle ore 18.30:

– presentazione del libro di Nadia Principato: “Cannabis storia di amore e spiritualità”;

– conferenza sulla cannabis terapeutica con le Associazioni CANNABISERVICE e CANNABIS FOR FUTURE;

– conferenza sulla Canapa industriale con Antonio Trionfi Honorati (Presidente CONFAGRICOLTURA ANCONA), Matteo Mancinelli (New Fibra) e con la partecipazione di CONFARTIGIANATO IMPRESE ANCONA – PESARO E URBINO.

Sarà poi curioso scoprire la Chili Art: quando il peperoncino incontra la pittura! Presso la Galleria d’Arte GRIDA saranno esposte opere dell’artista Concetta De Pasquale, opere astratte dove la pittrice utilizza i caldi pigmenti del peperoncino su carte di cotone lavorate a mano.

Per concludere non mancherà la musica dal vivo in Piazza Colocci dal giovedì alla domenica alle ore 22.00 con Sista Ila & The Navigators (Roots Reggae), Familja Iljazi (Musica Balkanica e dal Mediterraneo), Soul To Squeeze (Red Hit Chili Peppers Tribute Band) e NomadiKanti (Musica popolare); oltre ai Dj Set di Rosky, Nena e Fabrizio.