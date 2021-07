Piccolo Laboratorio Alpino: cannabis vera e di alta quota

Quando abbiamo fondato il Piccolo Laboratorio Alpino abbiamo voluto ottenere infiorescenze di cannabis libere da qualsiasi inquinante, ricche di cannabinoidi e con un complesso profilo terpenico. Inoltre abbiamo scelto la massima trasparenza sui metodi di coltivazione e un prezzo conveniente (zero spese di spedizione per tutti!). Anziché forzare artificialmente le piante, abbiamo scelto le condizioni ambientali e i terreni più adatti alla cannabis, lasciando che fosse il microclima alpino a esprimere al massimo le sue potenzialità.

Perché è fondamentale coltivare su terreni puri

La cannabis ha la straordinaria capacità di assorbire i metalli pesanti e gli inquinanti presenti nel terreno, tanto da essere utilizzata per purificare le aree contaminate. Per assicurare la purezza delle nostre infiorescenze e dell’olio CBD, al Piccolo Laboratorio Alpino coltiviamo su terreni certificati puri e irrigati con acqua di sorgente. Inoltre, il tutto avviene nell’aria frizzante delle montagne più alte d’Europa tra i 1000 e i 1600 metri.

Proudly outdoor per profumi e aromi superiori

La produzione di cannabinoidi e terpeni nelle piante è naturalmente stimolata dall’escursione termica giornaliera. Nell’ambiente di montagna in cui si trovano i nostri campi la differenza di temperatura tra giorno e notte è tale che le nostre piante producono cannabinoidi e terpeni in quantità, rendendo le nostre infiorescenze profumatissime, anche a detta di moltissimi nostri clienti.

Piccola quantità e zero chimica

Per avere infiorescenze e olio CBD realmente puri, il Piccolo Laboratorio Alpino utilizza campi dedicati a pascolo da decenni, così fertili che non abbiamo bisogno di utilizzare alcun fertilizzante, nemmeno quelli “biologici”. La nostra piccola produzione ci permette di controllare in campo pianta per pianta e per questo non abbiamo bisogno di ricorrere nemmeno ad anticrittogamici.

Essicazione naturale

Nella fase di post raccolta ci prendiamo il nostro tempo. Non usiamo forni per accelerare l’essiccazione (volatilizzando così i cannabinoidi), ma al contrario lasciamo che le cime, raccolte a mano, rilascino lentamente l’umidità eccessiva in un ambiente accuratamente controllato.

Concia di 5+ mesi per dei buds di qualità

Il nostro tocco finale per assicurare la qualità dei prodotti che offriamo è un periodo di concia che supera i 5 mesi. Con un’areazione controllata e una precisa regolazione dell’umidità permettiamo l’affinamento dei cannabinoidi e l’eliminazione di tutte quelle sostanze come la clorofilla che danno ai fiori gusti sgradevoli. Risultato: un prodotto estremamente profumato, “appiccicoso”, che si mantiene fresco nel tempo.

Anche se questo significa vendere mesi più tardi, abbiamo deciso di puntare sulla soddisfazione dei nostri clienti presenti e futuri!

Sperimentatelo! Provate la nostra Leningrad Cowboys oppure la Lisbon Story, e capirete di cosa stiamo parlando…

Inoltre offriamo anche un Olio CBD Full Spectrum (completo di tutti i cannabinoidi) e, per chi si iscrive alla nostra newsletter, inviamo gratuitamente con un qualsiasi acquisto la Sideways, il nostro “kit d’assaggio”!

Tutte le informazioni su www.piccololaboratorioalpino.com.