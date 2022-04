Le piccole cose, il poco e il lento

Diamo troppe cose per scontate. Spesso diamo tutto per scontato. Non ci accorgiamo di quanto è preziosa una cosa fino a che non l’abbiamo persa. E anche quando ci sforziamo di non ripetere questo errore, ci ricaschiamo puntualmente. Fa parte della nostra natura. È evidente. Ma ciò non significa che dobbiamo rassegnarci a tale comportamento.

Addirittura più importante è una cosa e più la ignoriamo. Incredibile ma vero.

Ci pensi mai al fatto che sei vivo? Che respiri? Che abiti su un pianeta dove ci sono delle piante che rilasciano l’ossigeno di cui hai bisogno e tu possiedi degli organi che in milioni di anni si sono sviluppati proprio per darti la possibilità di assimilarlo e beneficiarne. Ci pensi mai a questa magia? E a tutte le altre che ti circondano in ogni instante della tua esistenza? Io credo sia importante farlo, almeno di tanto in tanto.

Siamo così presi da un’infinità di questioni irrilevanti, bombardati costantemente da intrattenimento e frivolezze, immersi in diatribe senza alcun senso e che non portano a nulla di veramente utile, da attraversare il nostro presente come spettri, dando così per scontato ciò che è tutto fuorché quello, a partire dalle piccole cose, dal poco e il lento.

Un letto caldo e pulito, non è scontato.

Una giornata di sole, non è scontata.

Un pranzo buono e abbondante, non è scontato.

Una passeggiata nel bosco, non è scontata.

Un abbraccio sincero, non è scontato.

La risata di un bambino, non è scontata.

Fare l’amore con la persona che ami, non è scontato.

Una serata tra amici, non è scontata.

L’affetto di un fratello o una sorella, non è scontato.

La compagnia di un animale non è scontata.

Avere del tempo per coltivare le proprie passioni, non è scontato.

La lettura di un bel libro, non è scontata.

Questo sistema ci ha riempito la testa con una valanga di bisogni indotti e una serie di convinzioni velenose. La competizione è alla base della società e il dio denaro muove il mondo. Conosciamo il prezzo di tutto e allo stesso tempo non sappiamo più cos’ha davvero valore. Ci hanno insegnato la magnificenza delle cose grandi, del tanto e del veloce. A questo bisogna ambire. Ma più passano i giorni, più scopro questo pianeta, più accumulo esperienze e più mi rendo conto che è l’esatto opposto. Che tutto quello che ci è stato insegnato è falso e ci porta solo a dare per scontato quanto di più prezioso abbiamo a disposizione.

Le piccole cose, il poco e il lento. È qui che si trova il valore.

E non c’è nulla di scontato.