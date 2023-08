Piattella, l’ultima evoluzione dell’hashish

C’è una parola italiana che negli ultimi mesi è sulla bocca dei fumatori di hash di mezzo mondo, dalle spiagge bianche della Thailandia al centro di Roma, dalla Spagna agli Stati Uniti sono ormai in pochi a non conoscere la parola Piattella.

Una parola che porta una firma tutta italiana a rappresentare nel mondo un prodotto, come vedremo, di altissima qualità e unico nel suo genere.

COS’É LA PIATTELLA?

Piattella è un ice-o-lator sottoposto a un particolare processo di cura, ma non è solo questo che lo rende particolare e unico.

Piattella deriva dalla parola italiana piatto che richiama la forma ultima che viene data all’ice-o-lator già curato, ma per vederlo dal vivo e provarlo dobbiamo lasciare l’Italia e recarci a Barcellona, in uno dei migliori Club della città: Uncle’s Farm Social Club, casa ufficiale della Piattella.

Così, per capire perché la Piattella è diventata famosa nel mondo e cosa la rende unica, tanto da far rimanere a bocca aperta anche i fumatori a stelle e strisce, sono andata a parlare direttamente con chi l’ha inventata.

Uncle’s farm è ormai un marchio di qualità per i fumatori più esperti amanti del full melt ed è proprio per loro che nasce la Piattella: dall’esigenza di creare un prodotto di alta qualità che fosse accessibile non solo ai fumatori di dab, come gli ice-o-lator e i fresh frozen non curati, ma anche con una texture adatta al classico joint che allo stesso tempo riesce ad esaltare le qualità organolettiche della resina.

L’IMPORTANZA DELLA CURA A FREDDO

Per fare ciò il proprietario di Uncle’s farm, conosciuto da tutti come Lo Zio, sottopone a un processo di cura a freddo e controllo dell’ossidazione e mutazione il fresh frozen, un ice-o-lator prodotto da piante fresche, appena tagliate, e che prevede l’utilizzo dell’intera pianta (comprese cime e foglioline piene di resina).

La cura a freddo può durare dalle due alle sei settimane negli appositi barattoli (Jar tech) e in seguito gli viene data la forma della Piattella, forma che non è assolutamente casuale ma che fa parte del processo di cura.



Non tutti gli ice sono adatti a questo tipo di cura e come per ogni estrazione, la maniera in cui sono state coltivate le piante da cui estrarre la resina è fondamentale per la riuscita.

Proprio per questo motivo Lo Zio sceglie di collaborare solo con 3 grower/hashmaker residenti in città: Slite, La Sagrada farm e Super pig, che coltivano appositamente per produrre fresh frozen.

La scelta del materiale di partenza è uno degli step più importanti, così come la grandezza dei tricomi ed è per questo che Lo Zio predilige tricomi grandi (maglia da 90 micron) e genetiche con resine adatte a estrazioni di questo tipo.



L’obiettivo della Piattella è quello di migliorare la texture del fresh frozen, che senza la cura è difficile da maneggiare, esaltandone tutte le proprietà organolettiche attraverso una cura a bassa temperatura, che evita l’evaporazione dei terpeni che determinano il profumo.

La bravura sta nella scelta del prodotto e nel saper adattare il metodo alla qualità della resina, cambiando tempi e temperature quando necessario, in modo da fermare la naturale degradazione della resina nel momento in cui è al massimo delle sue proprietà in termini di odore, sapore ed effetto.

Dietro la Piattella c’è sicuramente una grande passione per la cannabis e soprattutto per le estrazioni, una passione che si trasforma in ricerca, sperimentazione e risultati eccellenti che portano ancora una volta in alto un nome italiano nel mondo.

A cura di Hilde Cinnamon

Grower residente a Barcellona. Ha un cultivo, un’associazione cannabica e una selezione di genetiche più che rispettabile. Instagram: @hilde.cinnamon