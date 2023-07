Quando pensiamo alle piante che non hanno bisogno di molta acqua e resistono alla siccità vengono subito in mente le piante grasse, come cactacee e succulente, ma ai terreni aridi e poco irrigati resistono anche una numerosa varietà di erbacee, fiori, arbusti e alberi.

Grazie a queste varietà resistenti alla carenza d’acqua oltre a risparmiare sul consumo d’acqua non si avrà più il pensiero frequente dell’irrigazione, e si potrà irrigare anche dopo 2-3 settimane senza che le piante risultino danneggiate o sofferenti.

Alcune piante riescono a tollerare meglio la siccità grazie ad alcune caratteristiche fitologiche come: apparati radicali molto profondi in cerca di umidità negli strati più bassi del terreno, foglie di piccole dimensioni con una superficie traspirante ridotta al minimo, organi di riserva idrica, tessuti in grado di immagazzinare l’acqua, e infine fogliame ricoperto di peluria in grado di trattenere l’umidità e limitare l’evaporazione dalle foglie.

Ecco alcune tra le principali piante resistenti alla carenza d’acqua.

ABELIA

L’abelia è una pianta dall’aspetto delicato ma è in realtà molto resistente, e può vivere bene con poca acqua. Può sopravvivere anche se non viene annaffiata per un po’ di tempo, anche perché per avere un aspetto ottimale dovrebbe essere annaffiata con moderazione.



MIRTO

Pianta nativa del mediterraneo, cresce facilmente nelle zone dal clima temperato e resiste benissimo alla siccità e alla salsedine ma teme molto il freddo. Sempreverde dalle foglie decorative e molto conosciuta per le sue gustose bacche utilizzate in cucina.



OLEANDRO

L’oleandro è un arbusto originario del mediterraneo che cresce spontaneamente senza essere annaffiato, se non con la poca acqua piovana che bagna questa zona d’Europa.

Nonostante tolleri molto bene la siccità, se riceve un po’ d’acqua produrrà una gradevole fioritura.



SANTOLINA

La santolina è un piccolo arbusto sempreverde della famiglia delle camomille, con foglie grigie e fiori gialli, molto decorativo. È rustica, capace di affrontare bene lunghi periodi di siccità e di non avere la peggio nei periodi di freddo intenso. Resiste molto bene alla salsedine.

ZINNIA

Originaria dell’America del Nord e del Messico, la zinnia è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteracee, famosa per le sue fioriture dai colori accesi. Ama il caldo e il sole e sopporta bene anche l’estate più torrida. La posizione ideale per lei è in pieno sole e ventilata, invece non sopporta il freddo e i ristagni idrici che potrebbero danneggiarla.

Oltre questa piccola selezione di piante resistenti alla mancanza di acqua e facili da trovare vanno aggiunte anche alcune erbe aromatiche tra cui la salvia, che però deve essere ben radicata, il rosmarino tipico delle aree mediterranee e quindi già abituato alle stagioni aride, e la lavanda che resiste molto bene alla siccità. Quando si parla di erbe aromatiche però non va dimenticato che hanno bisogno di molta luce e quindi devono essere posizionate con cura in un angolo ben soleggiato.



La cura e l’attenzione richieste dalle piante durante la stagione calda sono molto impegnative e talvolta possono rappresentare un limite, per questo motivo si possono scegliere piante resistenti alla mancanza di acqua che ne facilitano di gran lunga la gestione.