Perfect Timing è il nuovo album di Skarra Mucci, artista di origine giamaicana tra i più apprezzati in Italia, un inno al reggae di tutte le epoche, con molti riferimenti alla cultura dei sound system. Dalla scelta dei featuring a quella dei beat realizzati da Undisputed Records, nulla è lasciato al caso in questo ottavo lavoro in studio dell’artista residente a Barcellona, che offre un viaggio attraverso i momenti salienti di questa ricca cultura che non ha mai smesso di evolversi.

Il nuovo album vanta diverse collaborazioni tra cui: Yannis Odua su Roots Rock Reggae, il primo singolo estratto dall’LP; L’Entourloop nella potente Street Dance; e la leggenda giamaicana Johnny Osbourne in una versione del suo classico degli anni ’80 What A La La, interpretato insieme al produttore di riddim francese Manudigital.

L’album si apre con il brano Here I Come, un riddim hip-hop ibrido con sfumature roots; fiati e percussioni risuonano per tutta la traccia mentre Skarra Mucci lascia il posto a un campione vocale ipnotizzante. L’esplorazione di vari stili e influenze continua con il groovy Dancehall, prodotto dalla band Dub Akom. All’interno del disco troviamo anche una traccia dal sapore UK stepper, Who Fool Them, con la partecipazione di Derrick Sound.

Un altro futuro classico della dancehall rinnovato con beats e tecniche digitali è Rappa Pam Pam, mentre molto più roots reggae e mistico è Misty Babylon. L’album si conclude con il brano omonimo, una vera e propria dichiarazione d’amore per la musica reggae.