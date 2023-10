Attenti ragazzi: vi state perdendo il presente

Carpe diem ovvero cogli l’attimo. Vivi il presente. C’è forse qualcosa di più importante nella vita di un essere umano? Direi di no e forse è una delle pochissime cose su cui siamo, più o meno, tutti d’accordo.

È un concetto filosofico antico ma sempre attuale, perché per quanto uno possa essere lobotomizzato o alienato dal sistema, dovrebbe rendersi conto per lo meno che il passato è andato, non c’è più e il futuro nemmeno esiste, deve ancora arrivare e nessuno può avere la certezza che arriverà. Dunque il presente, oggettivamente parlando, è l’unica cosa che abbiamo e che esiste. Ecco perché è importante viverlo, coglierlo. The life is now, ce lo dice anche la pubblicità.

Peccato che in tutto questo, io ho l’impressione che si stia andando esattamente nella direzione opposta e che soprattutto le nuove generazioni, stiano vivendo ovunque tranne che nel presente.

Già perché se vai ad un concerto e lo passi con gli occhi sullo schermo del tuo cellulare per riprendere quello che succede sul palco è come se non fossi là. Quel momento te lo stai completamente perdendo, perché vivere il presente è un’altra cosa, significa focalizzare totalmente la propria attenzione e i propri sensi su quello che accade intorno a te.

Questo è solo un esempio ma succede in qualsiasi momento della giornata e qualsiasi cosa si stia facendo.

Ragazzi attenti, perché vi state perdendo il presente e considerato che è l’unica cosa che avete (e che abbiamo), è un gran peccato.