Perché preferire i prodotti di stagione

In un contesto in cui la grande distribuzione propone ormai ogni sorta di alternativa in qualsiasi momento dell’anno, anche se con costi ambientali altissimi, non è sempre così scontato abituarsi a mangiare prodotti di stagione: il rischio, infatti, è che la dieta possa sembrare a volte “ripetitiva”.

Eppure i prodotti di stagione presentano dei vantaggi fondamentali: sono più ricchi di vitamine e di gusto, perché non hanno bisogno di sostanze chimiche ed energia aggiuntiva per maturare; sono più convenienti, perché non hanno costi maggiorati di coltivazione, di conservazione e di trasporto, e sono più rispettosi dell’ambiente, perché la distanza percorsa per raggiungere il consumatore è minore.

Infine, i prodotti di stagione garantiscono all’organismo ciò di cui ha più bisogno in ogni stagione. Per conoscere quale sia il loro avvicendamento mese dopo mese, basta consultare un qualsiasi calendario disponibile in Rete o frequentare un mercato contadino.