Per un pugno di like – Simone Cosimi

Quanto della nostra vita è ormai determinato da un semplice “Mi piace”? Il libro di Simone Cosimi, Per un pugno di like. Perché ai social non piace il dissenso, edito da Città Nuova, si concentra su un piccolo gesto entrato nella quotidianità di miliardi di individui. Un piccolo gesto dato troppo in fretta e troppo spesso per scontato e forse, proprio per questo, estremamente importante. L’ambito in cui l’autore si muove è quindi quello dei social network, in particolar modo Facebook.

Il “mi piace” dei social network tende per sua natura a essere superficiale. In questo modo, anche il nostro consenso tende ad assumere questa conformazione, trovando la sua ragion d’essere nell’apparenza delle cose ben più che in una messa in discussione personale. È un consenso passivo, svogliato, epidermico, debole, eppure estremamente pervasivo.

Nel libro Cosimi spiega così il nostro bisogno di piacere: «Il piacere è tendenzialmente collegato alla ripetizione mentre il dispiacere alla rottura. Gli esseri umani sono quindi portati a ripetere ciò che genera piacere mentre fanno di tutto, anche se certe volte con difficoltà, per evitare di ripetere esperienze negative». Un testo interessante che è anche un invito a indignarsi e ad avere il coraggio di dire “Non mi piace”.