I pazienti in Liguria non riescono ad accedere alla cannabis

Per un paziente non c’è peggior cosa che l’aver trovato un farmaco che funziona per la propria patologia e non potervi accedere. È l’attuale situazione di un gran numero di pazienti in Liguria, che non riescono più ad avere accesso alle cure a base di cannabis terapeutica.

Dopo aver tentato tutte le strade possibili, siamo stati contattati da un gruppo di pazienti che ci hanno scritto come rappresentanza di color che sono in cura presso il reparto Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo essersi conosciuti nell’estate del 2022 quando decisero contattare l’avvocato Lorenzo Simonetti per scrivere una lettera di diffida per discontinuità terapeutica diretta all’Asl2, che è quella a cui fanno riferimento.