Pazienti cannabis: sit in per l’autoproduzione a Roma



Una manifestazione di diverse associazioni di pazienti davanti alla sede del ministero della Salute per chiedere un confronto con le istituzioni e la possibilità di autoprodurre le piante di cui hanno bisogno.

È il succo del comunicato inviato da diverse associazioni di pazienti (Cannabis Cura Sicilia Social Club, Aps Seminiamo Principi, Canapa Caffè, The Hemp Club, DeepGreen) che usano la cannabis per le proprie patologie, che ha indetto una manifestazione a Roma, in piazza Castellani, per il 16 febbraio dalle 14 alle 18.

“Con la scomparsa dell’amico Walter De Benedetto evidente è la certezza che l’unica soluzione a problemi che da anni denunciamo e più volte sottolineato in incontri istituzionali, è concedere l’autorizzazione alla coltivazione (Art 17 Dpr 309/90) a chiunque necessita curarsi, normalizzando il ruolo delle associazioni che da anni aiutano i malati a divincolarsi nella burocrazia” spiegano nel comunicato sottolineando che: “capita spesso che una persona in cura con cannabis venga ‘confusa’ dalle forze dell’ordine con un ‘criminale’ quando un malato, al quale non basta la cannabis fornita dal Sistema Sanitario, o che non riesce ad acquistarla in farmacia, viene scoperto ad autoprodurre la propria terapia: sono diversi i casi di malati che hanno dovuto subire processi e condanne per la produzione di poche piantine”.

LA RICHIESTA DEI PAZIENTI: AUTOPRODUZIONE PERSONALE E IN FORMA ASSOCIATA

La richiesta delle associazioni di pazienti è quella di “mettere fine alla campagna diffamatoria applicata ovunque ci sia necessità di giustificare un proibizionismo ormai riconosciuto nocivo al benessere della società. Le norme che regolamentano la cannabis in Italia non salvaguardano i minori, che possono di fatto acquistare prodotti non controllati ovunque nel mercato nero, non aiutano gli imprenditori che vorrebbero sviluppare filiere a partire dalla canapa coltivata per fini alimentari e industriali; e non aiutano i malati a migliorare davvero la loro condizione di vita”.

E soprattutto “di ottenere le autorizzazioni alla coltivazione per le associazioni dei pazienti. Andremo quindi a chiedere una volta per tutte al Ministero della Salute le autorizzazioni per la coltivazione personale ad uso medico e per la coltivazione in forma di associazione”.