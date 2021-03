Pasta alla canapa e ceci in vasocottura

Nasce come un piatto povero, perché i suoi ingredienti appartengono a una cucina contadina di poche pretese, di contro però è molto nutriente poiché i ceci, come tutti i legumi, contengono una ricca quantità di proteine che integra l’apporto nutritivo della pasta diventando così un pasto completo.

Ingredienti

400 gr di ceci secchi o precotti

Cipolla, sedano e carota per il soffritto

Rosmarino, aglio, olio, sale, pepe

60 gr di pasta piccola*

*Nevia, la cuoca provetta di Canapahouse, ha scelto i gemelli di canapa e riso integrale, gustosi e senza glutine.

Preparazione

Iniziate mettendo a bagno i ceci per 24 ore. Noi utilizziamo quelli di nostra produzione, piccoli e appetitosi. In seguito bisogna sciacquarli, scolarli e lessarli in acqua bollente con aglio e rosmarino per circa 20 minuti, tenendo da parte il liquido di cottura. Nel frattempo preparate un classico soffritto con olio evo, sedano, carota e cipolla. Cuocete la pasta per soli 4 minuti in acqua bollente salata, scolatela e fatela raffreddare. Quando i ceci saranno pronti, scolateli, eliminando rosmarino e aglio, e aggiungeteli alla pasta e al soffritto, mescolando tutti gli ingredienti insieme affinché si amalgamino.

Utilizzate 1 vaso con il suo coperchio per ogni porzione aggiungendo una piccola quantità del brodino di cottura dei ceci e procedete con queste due opzioni: cuocete a bagnomaria per 15 minuti oppure nel microonde per 10 minuti, sempre con i vasetti chiusi.

Terminata questa seconda cottura, aprite il vaso, aggiungete pepe e olio e servite con delle croccanti bruschette di pane realizzato con una percentuale di farina di canapa.

Gli amanti del formaggio, potranno arricchire il piatto con una spolverata di Grana Padano prima di gustarselo.