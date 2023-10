Paradise Seeds: coltiva da 30 anni la passione per la cannabis

«Ho fondato Paradise Seeds nel 1994 ad Amsterdam. Prima di allora ero stato un coltivatore appassionato per molti anni, coltivando con i semi che raccoglievo dai viaggiatori che passavano per la città e che provenivano da paesi in cui crescevano le varietà autoctone, come l’India, il Pakistan, la Thailandia e alcune parti dell’Africa e del Sud America. Per me la cannabis era una passione e volevo condividerla con il mondo!» ci risponde Luc Krol quando gli chiediamo di raccontarci gli inizi di Paradise Seeds, storica seedbank olandese di cui è fondatore. Da quasi 30 anni nel mondo della cannabis Paradise Seeds è una garanzia per tutti i tipi di coltivatori, sempre attenta alle innovazioni.

C’è un aneddoto curioso che vi è successo in questi anni di attività?

Ci sono state molte storie nel corso degli anni (naturalmente, questo è il mondo della cannabis!), ma vorrei menzionare una storia iniziata 10 anni fa, quando ho formato il Medical Cannabis Bike Tour con il mio amico ciclista Matej di Snail Rolling Papers. Avevamo un sogno, raccogliere fondi per la ricerca sulla cannabis medica, che si è trasformato nel MCBT. Tra il 2013 e il 2018, centinaia di ciclisti hanno partecipato a 5 tour in bicicletta in tutta Europa (compresa l’Italia!) e hanno raccolto 400.000 euro grazie alle sponsorizzazioni dell’industria della cannabis. Sono orgoglioso di dire che quest’autunno è iniziato uno studio clinico sulla cannabis come potenziale trattamento del cancro al cervello. Questo dimostra la forza della comunità cannabica che lavora insieme.

Avete mai avuto problemi legali o di censura sui social o cose simili?

Sì, anche se siamo molto attenti a postare i contenuti “giusti” e a seguire linee guida sempre più severe, siamo spesso sottoposti a shadowban (soprattutto sul nostro account italiano) nonostante la legalizzazione stia avvenendo a livello mondiale.

Fare impresa con la cannabis è estremamente difficile, che tipo di problemi avete dovuto affrontare?

Da molti anni nel settore della cannabis, siamo abituati a un panorama in continuo mutamento e a prestare molta attenzione ai cambiamenti nei singoli Paesi che influenzano il nostro modo di fare affari. La cosa positiva è che lo facciamo da quando abbiamo iniziato 30 anni fa, quindi siamo versatili. La chiave è lavorare a stretto contatto con i partner locali per essere sempre all’avanguardia.

Come vi immaginate il settore tra 10 anni?

È una domanda importante, perché 10 anni fa pochi avrebbero immaginato la legalizzazione su scala così vasta – Canada, gran parte degli Stati Uniti, Tailandia e ora Germania. Abbiamo anche assistito alla crescita di produttori autorizzati – molti dei quali utilizzano le nostre genetiche – che crescono su vasta scala, e alla differenza in termini di qualità e di consenso sulla cannabis in altri settori, come quello sanitario. Nei prossimi 10 anni, mi aspetto enormi innovazioni nella coltivazione, grazie alla maggiore conoscenza della pianta, una maggiore personalizzazione dei trattamenti medici a base di cannabis, lo sviluppo di una cultura cannabica a scopo ricreativo in tutto il mondo e, naturalmente, la legalizzazione in altri Paesi!

Quindi dopo la Germania quale sarà secondo te il prossimo paese a legalizzare?

Italia, si spera!

In che modo cambierebbe il vostro lavoro se la cannabis fosse legale?

Stiamo già operando in alcuni dei mercati legalizzati, tra cui la fornitura di genetiche per l’approvvigionamento legale dei coffeeshop qui nei Paesi Bassi. La legalizzazione comporta inevitabilmente una maggiore regolamentazione. Questo implica alcune sfide, anche se il vantaggio di avere un prodotto regolamentato è che il consumatore finale ha una garanzia di qualità. I vantaggi evidenti della legalizzazione della cannabis sono la possibilità di fare affari con la stessa libertà di qualsiasi altro settore commerciale. Inoltre, il fatto di uscire dall’ombra significherebbe poter discutere adeguatamente sulla cannabis e ridurre lo stigma sociale legato alla pianta.