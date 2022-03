Panama riconosce i diritti della natura

Nella Repubblica di Panama è stata approvata una nuova legge volta a salvaguardare la natura e la biodiversità, un’immensa ricchezza del territorio. Dall’Assemblea Nazionale di Panama dopo un anno di dibattiti si è finalmente giunti all’ufficializzazione della legislazione, volta a riconoscere alla natura i propri diritti. Nello specifico, si identifica nel mondo naturale “Una comunità unica e indivisibile di esseri viventi, elementi ed ecosistemi interponessi tra loro, con una serie di diritti intrinsechi”. Così, quasi con una poetica personificazione della natura, ad essa viene garantito il “Diritto di esistere, persistere e rigenerarsi”.

La normativa recentemente approvata nella Repubblica dell’America Centrale si compone di 18 articoli in cui viene specificato come la Naturaleza (natura) godrà del rispetto e di tutta la protezione da parte dello Stato. In questo modo sarà possibile garantirle il diritto a conservare la biodiversità, ci si impegnerà purché la natura possa essere ripristinata dopo i danni causati dall’uomo e spinge gli abitanti a rivolgersi alle autorità ogni qualvolta si sospettano azioni dannose per l’ambiente naturale. La legge riconosce inoltre l’innegabile ed essenziale relazione tra il benessere della natura e i popoli indigeni. Per questo, nella normativa si sottolinea l’importanza di promuovere e integrare la profonda conoscenza che i nativi possiedono del territorio. Un sapere che va oltre qualsiasi studio o dato e che può risultare utile sia per il rispetto ambientale che per un’integrazione finalmente distaccata dalla convinzione di una “superiorità occidentale” che le popolazioni indigene dovrebbero riconoscere e a cui dovrebbero attingere.

IL PIANO DI PANAMA PER L’AMBIENTE

Un passo avanti storico, essenziale, visto il territorio che Panama vanta un’incredibile diversità biologica tra le più importanti al mondo, con circa 230 diversi tipi di mammiferi, poi rettili, e ancora migliaia di specie di insetti e ragni, svariate specie di anfibi alcune ancora da scoprire. Una legge che dà molta speranza, nonostante le vaste distese di foreste pluviali e mangrovie che ospitano le variegate specie di piante e animali hanno purtroppo subito gravi danni. Si parla di una perdita di circa 80 ettari di foresta primaria dal 2002 al 2020, come ha riportato il Global Forest Watch. Nell’arco di tempo considerato, l’area totale forestale è quindi diminuita del 2,7 percento. Il passo effettuato dall’Assemblea Nazionale di Panama è dunque significativo e pone le basi per sviluppare nuove politiche nel pieno rispetto della natura e anche dei popoli che vivono a stretto contatto con essa. Inoltre, che Panama possa essere anche un esempio visto come anche altri Paesi come l’Ecuador e la Bolivia stiano intraprendendo simili percorsi, anche se con più lentezza.