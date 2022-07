PaMauro Festival: 3 giorni di musica, spettacoli e solidarietà

È tempo di Rinascita, è tempo di nuove avventure ed è proprio per questo motivo che ci piacerebbe coinvolgere tutti.

Stiamo preparando un evento semplice, accogliente, immerso nella natura dove non mancheranno: cibo a km zero, chioschi, bancarelle con prodotti artigianali, spettacoli per adulti e piccini, laboratori, performance con il fuoco, dj set, Sound System auto-costruiti, concerti live e la possibilità di fermarti in tenda per la notte. Siamo riusciti ad incuriosirti?

Il 12,13 e 14 agosto 2022, nella cornice della splendida vallata di Valbelluna, a Passo San Boldo, si terrà il primo PaMauro Festival.

L’idea è nata dall’esigenza di gioire e condividere i messaggi del nostro amico Mauro, che ci ha improvvisamente lasciati ad ottobre 2020. E così, quasi per gioco, abbiamo voluto trasformare la sua energia in un seme da piantare e far vivere.

In questi tre giorni potremmo ricordare lo spirito di pace, amore e libertà che il nostro amico ci ha insegnato e che da sempre è stata l’essenza del Pamali Festival, che insieme ad Hemp Town organizza l’evento.

La line-up musicale sarà davvero eterogenea, composta da promesse e realtà già affermate della scena nazionale e locale tra musica rock, indie, reggae ed elettronica. Tra gli headliner The Admirals, The Atom Tanks, Patois Brothers, Hanky Panky Band.

Diversi anche gli spettacoli in programma con Cometa Circus, tra i tanti, compagnia italo-peruviana e le loro evoluzioni aeree, acrobazie e giochi, e Mumiechispa, compagnia di circo teatro che indaga su come le forme siano associate a immagini, concetti e ideologie e come queste possano essere determinanti nella nostra idea del mondo. Inoltre, durante l’arco della giornata, è previsto un ricco programma di workshop creativi.

Ricordiamo che il ricavato delle giornate verrà donato alle attività portate avanti in ricordo di Mauro, come Kenya School Desk, e sarà d’aiuto a realtà locali come il centro antiviolenza di Venezia.

Programma completo su www.pamali.it.