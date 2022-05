Domenica 15 maggio è la data dell’overshoot day italiano, giornata in cui la domanda globale di risorse naturali supera l’effettiva quantità di quelle che il pianeta terra può produrre in quell’anno. Secondo i dati raccolti dal Global Footprint Network – uno dei più importanti think thank globali nell’ambito della sostenibilità –, per poter sostenere lo stile di vita dei cittadini italiani sarebbero necessarie 5,3 Italie o 2,7 terre se tutto il mondo vivesse come gli abitanti dello Stivale.

Si tratta di un dato essenzialmente in linea con quelli registrati nel 2021, anno in cui l’overshoot day italiano è caduto di 13 maggio, ma decisamente più preoccupante rispetto a quelli relativi ai precedenti 10 anni, nei quali raramente la giornata del sovrasfruttamento era caduta prima di agosto.

Il report sottolinea, inoltre, un altro aspetto particolarmente allarmante. L’Italia è, infatti, la seconda nazione al mondo relativamente all’impronta ecologica. Peggio del Bel Paese, solo il Giappone, il quale avrebbe bisogno di una quantità di risorse naturali pari ad almeno otto volte quella disponibile per soddisfare la propria domanda nazionale.

COME SI CALCOLA L’OVERSHOOT DAY?

Per calcolare la giornata del sovrasfruttamento il Footprint Network divide la quantità di risorse naturali che il pianeta terra è in grado di produrre in un anno (la cosiddetta biocapacità) per la domanda di una data popolazione (detta impronta ecologica) nel medesimo lasso di tempo, moltiplicando il tutto per il numero di giorni in un anno.

Nello specifico, la biocapacità, ad esempio, di una città o di un’intera nazione è rappresentata dalla sua area terrestre e marina biologicamente produttiva. L’impronta ecologica, invece, misura l’effettiva domanda di una specifica popolazione di beni come, ad esempio, prodotti alimentari, bestiame, spazio per infrastrutture urbane e fibre vegetali.