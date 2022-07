L’OverJam compie 10 anni e festeggia con un’edizione speciale e più lunga

L’OverJam è un appuntamento annuale imperdibile per gli amanti della musica reggae, del relax ma anche per chi vuole stare immerso nella natura e godersi delle good vibrations, per questo motivo siamo felici di supportare il festival e di essere media partner ufficiali, anche quest’anno per la decima edizione. Il festival è una delle tappe del Dolce Vita Summer tour per cui saremo presenti con lo stand per distribuire gratuitamente le riviste, incontrare i lettori e, soprattutto, festeggiare insieme questo traguardo importante.

Dopo il successo del 2021, anno in cui l’OverJam è stato tra i pochi festival reggae europei ad aver avuto luogo, l’edizione di quest’anno, sempre a Tolmino (Slovenia) nella meravigliosa cornice del fiume Isonzo ai piedi del parco nazionale del monte Triglav, sarà sicuramente speciale e una delle più lunghe visto che il festival durerà 6 giorni, dal 15 al 20 agosto 2022.



Alborosie, Morgan Heritage, Jesse Royal, Max Romeo, The Abyssinians, Sista Nancy & Legal Shot, Skarra Mucci, Collie Buddz, Hempress Sativa, Mellow Mood, Channel One & Matic Horns e One Dread: sono solo alcuni dei tanti artisti confermati che si esibiranno sul Maver Stage, ovvero il palco principale, e che infuocheranno il festival. Oltre al Maver Stage saranno presenti le aree musicali dedicate ai Sound System, con Vibronics e Warrior Charge tra i tanti, alla Dancehall, al Dub e al Roots, novità di quest’edizione.

Come sempre ci saranno anche numerose attività collaterali durante il giorno molto interessanti come workshop, conferenze e uno spazio dedicato ai bambini, OverJam4Kidz, con attività anche serali per offrire per la prima volta un servizio di asilo.

Da quest’anno, inoltre, il festival si apre al concetto di “More Than Reggae” e quindi sul palco principale si esibiranno anche Kiril Djaikovski, Nneka e Elvis Jackson.

Per ulteriori informazioni sulla line-up, in continuo aggiornamento, e sui biglietti visitate i canali social del festival e www.overjamfestival.com.