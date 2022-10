L’Onu all’Italia: sulle droghe viola i diritti umani

Secondo gli esperti dell’Onu le leggi e le politiche che regolamentano le droghe in Italia sono in contrasto con il diritto internazionale e non rispettano i diritti umani.

Un’affermazione pesantissima che arriva durante la 72esima sessione del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell’ONU (CESCR) che si è tenuta nei giorni scorsi a Ginevra.

LEGGI, DROGHE E DIRITTI: LE RACCOMANDAZIONI DEL CESCR

“Il Comitato esprime preoccupazione per l’approccio punitivo al consumo di droghe e per l’insufficiente disponibilità di programmi di riduzione e del danno”, e “raccomanda che lo Stato riveda le politiche e le leggi sulle droghe per allinearle alle norme internazionali sui diritti umani e alle migliori pratiche, e che migliori la disponibilità, l’accessibilità e la qualità degli interventi di riduzione del danno”.

Sono due delle richieste del Comitato che è composto da 18 esperti indipendenti e valuta che in ogni Paese vengano attuati i propositi della Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali. Cosa che da noi evidentemente non avviene, e ancor più difficilmente avverrà con il prossimo governo con due partiti come la Lega e Fratelli d’Italia, da sempre schierati a favore della repressione, anche violenta, del fenomeno.

Per fare un esempio: mentre tutto il mondo cambia direzione e non si contano più i Paesi che, anche in Europa, iniziano a spiegare di voler inquadrare il fenomeno dell’uso di stupefacenti dal punto di vista sociale e sanitario, invece che come un male da estirpare a manganellate, da noi la Lega proponeva il progetto di legge droga zero, che va nella direzione opposta, inasprendo le pene e rischiando di portare in galera ancor più semplici consumatori di quanti già oggi finiscano nelle carceri più affollate d’Europa, le nostre, dove un detenuto su tre è in carcere per reati correlati alla droga, la maggior parte legati alla cannabis.

Secondo Susanna Roncone di Forum Droghe, “Il governo italiano dovrà dunque adeguare le proprie politiche dimostrando di agire concretamente per garantire l’accesso alla riduzione del danno a tutte le persone che usano droghe in ogni angolo del paese, e adeguare le norme legislative nella direzione indicata, che è per altro la direzione del sistema ONU della Common Position, il più recente e avanzato testo internazionale ONU che sancisce come le politiche sulle droghe devono essere disegnate in modo coerente al sistema di tutela e promozione dei diritti umani. Le associazioni italiane potranno continuare a partecipare al processo attraverso il loro costante monitoraggio”.

Speriamo che il nostro Paese abbia il coraggio di seguire questa posizione, portando avanti il lavoro iniziato da Fabiana Dadone e presentato all’ultima Conferenza nazionale sulle dipendenze.