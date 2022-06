One Love Reggae Reunion: il raduno nazionale del reggae torna dal 14 al 16 luglio

Anche quest’anno è confermato il raduno reggae, One love Reggae Reunion, dal 14 al 16 luglio 2022 nella storica sede del camping Giralose di Aprilia marittima (Ud) a pochi passi da Lignano Sabbiadoro e dalle sue spiagge.

La seconda edizione del One Love Reggae Reunion sarà ricca di novità tra cui la piscina, presente nel camping, dove ci sarà anche una free yard a cura di Fyah Pon Babylon (Roma) e numerosi intrattenimenti olistici come yoga, massaggi, bagni sonori e viaggi sciamanici. Senza dimenticare i più piccoli che avranno a disposizione un’area bimbi gestita da Pikko Clown, vero artista dell’intrattenimento infantile. Ma la vera novità sarà il Villaggio Africano che offrirà workshop di danza e percussioni e un laboratorio di cucina africana.

Sarà, come sempre, la musica protagonista con una line up ricca di ospiti provenienti da tutta Italia e non solo. Nel mainstage pronti ad infuocare il palco ci saranno: Sud Sound System, Brusco, Mad Professor accompagnato da Awa Fall, Krikka reggae, Soul Rebels Band di Piero Dread, Jaka e i Quartiere Coffe.

E dopo i concerti la musica continua per tutta la notte nell’area dancehall con nomi importanti e storici della scena reggae italiana come Lampadread, Northern Lights e Bomchilom.

Inoltre nei cambi di palco ci saranno Vitowar, Pier Tosi e Raina in qualità di reggae ambassador, cioè artisti che hanno dato un contributo significativo alla storia del reggae italiano, che intratterranno il pubblico con i loro dj set.

Infine per gli amanti dei bassi, la Dub Yard con il sound di Sattamassagana sarà acceso in pineta tutti i giorni dalle 10 alle 20 con una line up piena di ospiti provenienti da tutta Italia fra cui la full crew di Moa Anbessa, Jah Militant dalla Francia e per la prima volta in Italia, Peaceful Warrior da Cesena e Mistical Sound dalla Sicilia.

Un weekend di musica ed intrattenimento pieno di good vibrations. Il One Love Reggae Reunion è anche una delle tappe del nostro summer tour in cui saremo presenti per incontrare i nostri lettori e distribuire le riviste gratuitamente. Non mancate!

Maggiori informazioni su www.associazioneonelove.it.