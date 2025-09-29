Oltre i terpeni: alla scoperta degli aromi nascosti nella cannabis

Quando si parla di cannabis, e in particolare del suo aroma, il pensiero corre subito ai terpeni. È vero: queste sostanze aromatiche naturali contribuiscono in modo decisivo al profumo caratteristico della pianta. Tuttavia, nuovi studi scientifici dimostrano che l’odore delle infiorescenze essiccate è molto più complesso di quanto si pensasse. Un gruppo di ricercatori ha analizzato in modo sistematico i composti volatili responsabili del bouquet della cannabis secca, identificando decine di molecole finora mai considerate.

UN MONDO DI ODORI: OLTRE I TERPENI

Per arrivare a queste scoperte, gli scienziati hanno usato strumenti tipici delle scienze alimentari: gas-cromatografia-olfattometria e analisi di diluizione degli estratti aromatici. In pratica, hanno isolato le componenti volatili delle infiorescenze essiccate, le hanno diluite progressivamente, e fatto annusare il risultato a valutatori addestrati. I giudici hanno dato a ciascuna molecola un “fattore di diluizione del sapore” che misura quanto essa contribuisce all’aroma percepito.

Qui arrivano i dati più interessanti: dei 52 composti identificati che sono attivi per quanto riguarda gli odori, 38 non erano mai stati segnalati prima in cannabis essiccata, e 6 non erano stati trovati in nessun tipo di cannabis in passato.

Oltre ai terpeni “classici” come α-pinene, mircene e linalolo, sono emerse molecole solforate, furanoni, acidi volatili e composti fenolici; si tratta di elementi che aggiungono note pungenti, sulfuree, fruttate, come “popcorn”, “pepe verde”, o “floreale agrumato”.

Molte di queste molecole non sono necessariamente già presenti nei fiori freschi: possono formarsi o venire liberate durante l’essiccazione e la conservazione. Processi enzimatici oppure reazioni ossidative sembrano giocare un ruolo chiave in queste trasformazioni aromatiche.

Quindi non è solo la genetica, ma anche come la pianta viene trattata dopo raccolta che determina davvero l’aroma finale. Ogni passaggio, dalla coltivazione al trattamento post-raccolta, può influire su quali molecole rimangono, si trasformano o emergono.

Le implicazioni sono parecchie:

Per i breeder : capire quali composti odorosi piacciono di più ai consumatori può guidare la selezione di varietà che non siano solo potenti in THC o ricche in CBD, ma anche aromaticamente desiderabili.

: capire quali composti odorosi piacciono di più ai consumatori può guidare la selezione di varietà che non siano solo potenti in THC o ricche in CBD, ma anche aromaticamente desiderabili. Per l’industria : profumi, cosmetici e prodotti legati alla cannabis potrebbero beneficiare di queste conoscenze, perché è possibile ricreare profili olfattivi più precisi.

: profumi, cosmetici e prodotti legati alla cannabis potrebbero beneficiare di queste conoscenze, perché è possibile ricreare profili olfattivi più precisi. Per i consumatori: l’aroma è spesso il primo impatto, quello che convince o respinge; saperne di più aiuta a orientarsi, scegliere, capire cosa si sta annusando/verificando realmente.

Capire tutto questo significa non solo apprezzare meglio ciò che si annusa, ma anche poter intervenire per ottenere aromi più gradevoli, varietà più stabili e esperienze più coerenti. Un viaggio sensoriale che solo ora sta cominciando ad essere esplorato in profondità.