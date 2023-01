Olio di CBD Amiga Life. Qualità dall’Alto Adige scelta dai farmacisti

Amiga Life, con anni di esperienza nel settore del CBD e in collaborazione con esperti e farmacisti, ha introdotto sul mercato due oli di CBD che rispondono esattamente alle esigenze dei consumatori.

Con una consapevole attenzione Amiga Life sceglie le materie prime di alta qualità, accompagnando l’intero processo produttivo dalla biomassa, i processi di estrazione fino al prodotto finale per ottenere i miglior oli CBD. Gli oli vengono prodotti in Alto Adige con canapa 100% certificata UE e olio di semi di canapa biologici. Inoltre, ad essere regolarmente testati in laboratori accreditati, i prodotti sono senza OGM, glutine e lattosio nonché 100% vegani.

I PRODOTTI CBD DI AMIGA LIFE

Per soddisfare le esigenze di ciascuno, Amiga Life mette a disposizione due gradazioni: Il 6% (600mg) e il 12% (1200mg) dal gusto piacevole e delicato. Inoltre offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Con il contenuto naturale di preziosi acidi grassi omega 3, omega 6, e omega 9, vitamina E, l’estratto di CBD con olio di semi di canapa biologico aiuta il corpo a trovare il suo equilibrio in modo naturale. Favorisce il rilassamento e combatte stati d’ansia e dolori. È un rimedio efficace contro insonnia ed è utile per mantenere lo stato di salute psico-fisico.

Amiga Life ha un obiettivo ambizioso: far conoscere le meravigliose proprietà della pianta di canapa a più persone possibile, lavorando con prodotti di qualità. Anche perché il mercato di questo settore non è ancora del tutto regolato ed è quindi molto importante come consumatore potersi fidare della qualità di un prodotto CBD. Il motivo principale per cui Amiga Life lavora a stretto contatto con i farmacisti. Infatti, gli oli Amiga Life sono vendibili – oltre direttamente sul nostro shop online – in farmacie e parafarmacie selezionate senza ricetta.

PERCHÈ COMPRARE L’OLIO DI CBD IN FARMACIA?

Può avere tanti vantaggi comprare l’olio di CBD in farmacia: è garantito di comprare un olio CBD di un produttore certificato e un marchio di fiducia della farmacia. Inoltre, si può ottenere una consulenza diretta con dei consigli appropriati. Non tutte le farmacie si sono ancora aperte al CBD, ma attualmente il numero di quelle che vendono i prodotti sta aumentando ogni settimana. Amiga Life collabora in modo strettissimo con i farmacisti, scambiano costantemente nuove e preziose informazioni per ulteriormente migliorare l’offerta nel futuro.

