Per andare incontro alle esigenze del mercato, alla continua ricerca di profili terpenici sempre più esotici, i nostri breeder hanno ricercato ed ottenuto alcuni dei cloni “élite” più prestigiosi come: FORBIDDEN FRUIT di CHAMALEON GENETICS, BANANA PUNCH di SYMBIOTIC GENETICS, GORILLA GLUE #4 di GG STRAINS e molti altri.

Ibridando questi cloni con le più vigorose piante selezionate da semi di dioiche, abbiamo potuto creare le nostre prime genetiche femminizzate garantendo alto vigore, stabilità sessuale, resistenza alle malattie e alle più svariate condizioni climatiche.

Le nostre genetiche puntano, oltre ad offrire terpeni sempre nuovi, a piante in grado di sviluppare la migliore resina per estrazioni.

Tra le nostre punte di diamante, alcune delle quali hanno già ricevuto riconoscimenti in diverse cup europee, possiamo vantare genetiche come Jessy Juice, Theia, Banana Cheese Pudding, Frittella e Forbidden Crepes.

Tutti i nostri semi vengono prodotti rigorosamente in coltivazioni bio-organiche, evitando l’utilizzo di concimi e pesticidi chimici, in modo da garantirne la massima freschezza e vitalità, portando avanti la nostra etica di coltivazione.

Il nostro catalogo propone solamente edizioni limitate. Non lavoriamo all’ingrosso né produciamo bulk seeds proprio per poter curare con attenzione e valorizzare al massimo il nostro lavoro. Da sempre collaboriamo fianco a fianco di breeder e grower di tutto il mondo oltre che con la prima azienda di supersoil europea.

Il 1 gennaio 2023 è nato il nostro sito internet www.oldjseeds.com con l’intento di veicolare a quanti più grower possibili i nostri principi di coltivazione bio-organica. Il nostro impegno è mantenere i prezzi dei nostri semi sempre competitivi, in modo da essere accessibili a quanti più coltivatori possibili.

Per dare un servizio completo a 360 gradi, sul nostro sito è inoltre possibile trovare i migliori prodotti per la coltivazione oltre ad una selezione di semi di piante atipiche, da fiore e per orto.

Our passion in your garden!