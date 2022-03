Credere nel potere trasformativo delle storie. Da qui nasce la missione dell’associazione Oia che va in giro per l’Europa su un autocaravan per portare progetti di comunicazione sociale, culturale e solidale e promuovere un’educazione creativa, libera e consapevole.

La modalità itinerante è ciò che caratterizza e rende speciale questa associazione oltreché una valida formula per ridurre i costi e poter investire il più possibile nei progetti. Tra questi, ce n’è uno che vale la segnalazione: si chiama Per gli alberi ed è un progetto di sensibilizzazione sull’importanza di piantare alberi e piante, sia come risposta al cambiamento climatico, sia per prendersi cura di fonti d’acqua, fiumi e ruscelli, indispensabili per la sopravvivenza di ogni creatura in questo pianeta.

La prima attività di piantumazione è avvenuta in Sicilia dove Oia realizzerà vari progetti nell’arco dell’anno. Un progetto poetico rivolto ai bambini e tenuto da personale qualificato, gratuito per coloro che vi partecipano e collaborano, basato sul costruire rete e partenariati con entità e amministrazioni pubbliche per realizzare insieme una Cultura di pace, di empatia e solidarietà.