Così l’Occidente ha causato la guerra in Ucraina

Chi si nasconde dietro l’origine del conflitto tra Russia e Ucraina? Benjamin Abelow, storico e scrittore statunitense, autore di Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina ha le idee chiare sull’argomento, ribadite giusto in una manciata di interviste concesse in Italia.

«Il mio non è certo un modo per divulgare una versione filo russa dei fatti. Qui si tratta di politica» ha premesso Abelow a 1984: piano di fuga, il talk show di Byoblu condotto da Francesco Borgonovo, per poi andare dritto al punto. Chi ha scatenato la guerra? «La Nato. O meglio: sia l’allargamento della Nato sia le forze militari che non facevano parte della Nato. L’occidente stava già svolgendo esercitazioni militari vicino ai confini russi se non al loro interno».

«Ovviamente in questa guerra Putin e la Russia hanno giocato un ruolo centrale, dal momento che hanno materialmente aperto il conflitto» spiega lo storico, stavolta su L’Identità. «Probabilmente c’erano altre strade possibili che avrebbero potuto perseguire ma non l’hanno fatto. Io però spingo molto sulle responsabilità dell’Occidente perché considero falsa ed esagerata la narrativa che sentiamo di continuo ripetere dai media. Io intendo mostrare come il mondo occidentale abbia causato la guerra, ossia attraverso l’espansione della Nato».

A sostegno di ciò lo scrittore racconta di quando già 25 anni fa gli Stati Uniti d’America venivano messi in guardia rispetto all’esito disastroso di un potenziale allargamento della Nato: il rischio era che la Russia si sentisse circondata e sotto attacco, cosa che si è regolarmente verificata. Sotto questa luce, far iniziare la storia del conflitto nel febbraio 2022 senza chiedersi gli sviluppi anteriori, appare da ingenui.

Siamo quindi sicuri che la narrativa occidentale sulla guerra in Ucraina sia corretta? – ci domanda Abelow. Se lo è, allora le politiche occidentali potrebbero avere senso. Ma se la narrazione è sbagliata, allora l’Occidente sta basando decisioni esistenziali su false premesse. Se la narrazione è sbagliata, un compromesso rapidamente negoziato, che risparmierebbe la vita sia dei combattenti sia dei civili e allo stesso tempo ridurrebbe notevolmente il rischio di una guerra nucleare, non rappresenterebbe una pacificazione. Piuttosto, sarebbe una necessità pratica, persino un obbligo morale. Infine, se la narrazione occidentale sulle motivazioni della Russia è sbagliata, è probabile che le azioni che l’Occidente sta intraprendendo ora aggravino la crisi fino all’escalation di una guerra nucleare.

Nel suo saggio edito in Italia da Fazi, Abelow sostiene, documenti alla mano e dopo il confronto con interlocutori informati sui fatti, che il racconto dell’Occidente non sia corretto e, per aspetti cruciali, sia proprio l’opposto della verità. «La causa alla base della guerra non risiede in uno sfrenato espansionismo di Putin, o nelle delusioni paranoiche dei pianificatori militari del Cremlino, ma in una storia di 30 anni di provocazioni occidentali, dirette alla Russia, iniziate durante lo scioglimento dell’Unione Sovietica e continuate fino all’inizio della guerra. Queste provocazioni hanno posto la Russia in una situazione insostenibile, nella quale la guerra sembrava, a Putin e al suo staff militare, l’unica soluzione praticabile».

Dall’inizio della guerra, l’amministrazione Biden ha stanziato quasi 50 miliardi di dollari in aiuti per l’Ucraina, la stragrande maggioranza dei quali militari. Funzionari statunitensi hanno rivelato che l’intelligence americana ha consentito l’uccisione di una dozzina di generali russi in Ucraina, nonché l’affondamento della Moskva, l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, uccidendo 40 marinai e ferendone 100. Gli alleati europei dell’America si sono allineati, aumentando notevolmente il quantitativo e la letalità delle armi che spediscono in Ucraina.

In tutta risposta il Cremlino ha dichiarato che la sua potenza nucleare è in massima allerta. Questo e altri avvertimenti russi sulla guerra nucleare sono stati respinti dalla maggior parte dei media occidentali come mera propaganda: l’idea che la guerra nucleare sia effettivamente una possibilità, 75 anni dopo Hiroshima, sembra lontana. Eppure quel che è certo è che gli armamenti nucleare statunitense, come quelli russa, sono in massima allerta.

«L’istituto del capo di stato maggiore – conclude Benjamin Abelow sempre su L’identità – sostiene che ci dovrebbe essere una negoziazione il prima possibile. Per gli interessi Usa è bene che la guerra finisca: il rischio inaccettabile è quello di un conflitto diretto della Nato con la Russia (e dall’America con la Russia) fino ad una irrimediabile guerra nucleare». La soluzione? «Un cessate il fuoco immediato e una serie di patteggiamenti. Se il conflitto finisce ci guadagnano tutti: quello che dobbiamo ottenere è il risultato migliore possibile»